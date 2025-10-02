Logo strona główna
Polska

Donald Tusk jest na "tak"? Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: jest umowa ustna

Donald Tusk i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Tusk się zgodził na wicepremiera dla Polski 2050? Pełczyńska-Nałęcz: jest umowa ustna
Źródło: TVN24
Bez Polski 2050 nie ma tej koalicji, jesteśmy jej lojalną częścią - mówiła w "Kropce nad i" w TVN24 ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która będzie kandydatką tej partii na stanowisko wicepremiera. Dopytywana, czy premier Donald Tusk wyraził na to zgodę, odparła, że "jest umowa ustna".

Pod koniec września Rada Krajowa Polski 2050 zdecydowała, że ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz będzie kandydatką ugrupowania na stanowisko wicepremiera w rządzie Donalda Tuska.

Przed uzyskaniem poparcia przez Radę Krajową, Pełczyńska-Nałęcz wygrała w głosowaniu klubu, choć - jak ustaliła reporterka TVN24 Maja Wójcikowska - jedynie 16:14, mając za rywalkę ministrę klimatu i środowiska Paulinę Hennig-Kloskę.

"Umowa ustna" z Tuskiem

Więcej o swojej politycznej sytuacji Pełczyńska-Nałęcz mówiła w "Kropce nad i" w TVN24. Została zapytana czy premier Donald Tusk jest za tym, żeby to ona była wicepremierem i czy w ogóle chce, żeby Polska 2050 miała tekę wicepremiera. - Jest umowa ustna. Zakładamy, że wszyscy się z umów wywiązujemy - powiedziała.

Dopytywana, czy Tusk jasno powiedział, że Polska 2050 będzie miała wicepremiera, odpowiedziała: - Były rozmowy koalicyjne, były ustalenia. Przy tych ustaleniach zapadła między innymi decyzja, że Platforma Obywatelska ma też wicepremiera. Jednocześnie zastrzegła, że "nie było mowy o żadnych personaliach". - Dlatego że to, kto jest wicepremierem z ramienia partii koalicyjnej, zawsze wskazuje partia koalicyjna - tłumaczyła.

- Bez Polski 2050 nie ma tej koalicji, nie ma rządu 15 października, nie ma koalicji 15 października, jesteśmy lojalną, uczciwą i partnerską częścią tej koalicji, szanujemy wszystkie umowy, tak jak żeśmy się zobowiązali - mówiła dalej Pełczyńska-Nałęcz.

- Osobiście uważam, że w koalicji jesteśmy, będziemy, ale w tej koalicji mamy swoją własną tożsamość, jak każda inna partia koalicyjna i tę tożsamość realizujemy, jesteśmy nastawieni na współpracę - dodała.

"Nie ma czegoś takiego jak nurt konfrontacyjny"

Pełczyńska-Nałęcz została zapytana, jak reaguje na stwierdzenia, że wewnątrz Polski 2050 to ona przewodzi "nurtowi konfrontacyjnemu" względem reszty koalicji rządowej.

- Nie ma czegoś takiego jak nurt konfrontacyjny - odparła.

- Polska 2050 jest odrębną partią w tym sensie, że mamy swoje DNA, mamy swoje zobowiązania wobec wyborców, mamy swoje rozumienie, co jest dobre, co jest złe i co chcemy osiągnąć. Trzymamy się z żelazną konsekwencją umowy koalicyjnej, bo też uważamy, że uczciwość, słowo powiedziane (wyborcom - red.) musi być wypełnione - zapewniła.

Pełczyńska-Nałęcz kandydatką na szefową Polski 2050? "Jest jeszcze za wcześnie"

Jednocześnie Pełczyńska-Nałęcz jest wymieniania jako jedna z kandydatek do objęcia przewodnictwa Polski 2050. To z kolei następstwo decyzji marszałka Sejmu Szymona Hołowni o tym, że nie będzie się ubiegał ponownie o funkcję przewodniczącego.

Zapytana, czy potwierdza swój start na przewodniczącą partii, odparła, że "te wybory odbędą się za trzy miesiące". - Więc naprawdę jest jeszcze chwila, uważam, że to jest jeszcze za wcześnie (na taką deklarację - red.) - odparła.

Autorka/Autor: mjz/kab

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FotoNews / Forum

Katarzyna Pełczyńska-NałęczPolska 2050Szymon HołowniaDonald Tusk
