Donald Tusk jest na "tak"? Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: jest umowa ustna

Pod koniec września Rada Krajowa Polski 2050 zdecydowała, że ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz będzie kandydatką ugrupowania na stanowisko wicepremiera w rządzie Donalda Tuska.

Przed uzyskaniem poparcia przez Radę Krajową, Pełczyńska-Nałęcz wygrała w głosowaniu klubu, choć - jak ustaliła reporterka TVN24 Maja Wójcikowska - jedynie 16:14, mając za rywalkę ministrę klimatu i środowiska Paulinę Hennig-Kloskę.

"Umowa ustna" z Tuskiem

Więcej o swojej politycznej sytuacji Pełczyńska-Nałęcz mówiła w "Kropce nad i" w TVN24. Została zapytana czy premier Donald Tusk jest za tym, żeby to ona była wicepremierem i czy w ogóle chce, żeby Polska 2050 miała tekę wicepremiera. - Jest umowa ustna. Zakładamy, że wszyscy się z umów wywiązujemy - powiedziała.

Dopytywana, czy Tusk jasno powiedział, że Polska 2050 będzie miała wicepremiera, odpowiedziała: - Były rozmowy koalicyjne, były ustalenia. Przy tych ustaleniach zapadła między innymi decyzja, że Platforma Obywatelska ma też wicepremiera. Jednocześnie zastrzegła, że "nie było mowy o żadnych personaliach". - Dlatego że to, kto jest wicepremierem z ramienia partii koalicyjnej, zawsze wskazuje partia koalicyjna - tłumaczyła.

- Bez Polski 2050 nie ma tej koalicji, nie ma rządu 15 października, nie ma koalicji 15 października, jesteśmy lojalną, uczciwą i partnerską częścią tej koalicji, szanujemy wszystkie umowy, tak jak żeśmy się zobowiązali - mówiła dalej Pełczyńska-Nałęcz.

- Osobiście uważam, że w koalicji jesteśmy, będziemy, ale w tej koalicji mamy swoją własną tożsamość, jak każda inna partia koalicyjna i tę tożsamość realizujemy, jesteśmy nastawieni na współpracę - dodała.

"Nie ma czegoś takiego jak nurt konfrontacyjny"

Pełczyńska-Nałęcz została zapytana, jak reaguje na stwierdzenia, że wewnątrz Polski 2050 to ona przewodzi "nurtowi konfrontacyjnemu" względem reszty koalicji rządowej.

- Nie ma czegoś takiego jak nurt konfrontacyjny - odparła.

- Polska 2050 jest odrębną partią w tym sensie, że mamy swoje DNA, mamy swoje zobowiązania wobec wyborców, mamy swoje rozumienie, co jest dobre, co jest złe i co chcemy osiągnąć. Trzymamy się z żelazną konsekwencją umowy koalicyjnej, bo też uważamy, że uczciwość, słowo powiedziane (wyborcom - red.) musi być wypełnione - zapewniła.

Pełczyńska-Nałęcz kandydatką na szefową Polski 2050? "Jest jeszcze za wcześnie"

Jednocześnie Pełczyńska-Nałęcz jest wymieniania jako jedna z kandydatek do objęcia przewodnictwa Polski 2050. To z kolei następstwo decyzji marszałka Sejmu Szymona Hołowni o tym, że nie będzie się ubiegał ponownie o funkcję przewodniczącego.

Zapytana, czy potwierdza swój start na przewodniczącą partii, odparła, że "te wybory odbędą się za trzy miesiące". - Więc naprawdę jest jeszcze chwila, uważam, że to jest jeszcze za wcześnie (na taką deklarację - red.) - odparła.