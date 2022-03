Tusk: jeszcze raz apeluję do rządu, by jak najszybciej uruchomił europejskie środki

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zaapelował w środę do rządu, by jak najszybciej uruchomił europejskie środki, które czekają na nasz kraj. - Zróbcie na miłość boską ten krok. Mówimy o setkach miliardów złotych, które powinny już od dłuższego czasu pracować w Polsce, na polskiej ziemi. To nie jest błąd, to jest coś dużo poważniejszego. I to wszystko odbywa się kosztem polskich rodzin - oświadczył Tusk.

- Dzisiaj rozmowa o problemie rolników jest w sposób dobitny rozmową o przyszłości cen, czyli o przyszłości każdej polskiej rodziny, czy to mieszkającej na wsi, czy w mieście - mówił w środę na konferencji prasowej we wsi Chabowo (woj. zachodniopomorskie) lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

- Zdajemy sobie wszyscy sprawę, w jakich warunkach przyszło dzisiaj w Polsce ludziom żyć i pracować. Dla polskiego rolnika kwestia na przykład cen nawozów sztucznych jest absolutnie fundamentalna - przekonywał były premier. Zwrócił uwagę, że pod koniec ubiegłego roku za tonę nawozu trzeba było zapłacić około tysiąca złotych, w lutym już blisko trzy tysiące, a obecnie prawie 4 tysiące. Dodał, że dopłaty rządu w tym zakresie wynoszą obecnie jedynie 500 zł.

Tusk powiedział, że pojawiają się "bardzo niepokojące prognozy, że chleb, nawet ten najtańszy, może kosztować nawet 10 złotych pod koniec tego roku". - Zdajemy sobie sprawę, co to znaczy dla Polek i Polaków - dodał.

Tusk: apeluję do rządu, by jak najszybciej uruchomili europejskie środki

Tusk zaapelował do rządzących w Polsce, by "jak najszybciej wzięli z Europy wszystkie pieniądze, które na nas czekają". - Nie ma żadnego wytłumaczenia, że w kilku sprawach rząd PiS-u robi wszystko, by te pieniądze od Polski odpłynęły - stwierdził szef PO. Wskazał m.in. na "milion euro dziennie kary, jaką Polska płaci za błędy Ziobry w wymiarze sprawiedliwości".

- Jesteśmy gotowi pomóc we wszystkim, jeśli chodzi o działania Polski w Unii Europejskiej na rzecz Polaków, polskich rolników, polskich rodzin. Ale zróbcie na miłość boską ten krok. Mówimy o setkach miliardów złotych, które powinny już od dłuższego czasu pracować w Polsce, na polskiej ziemi. To nie jest błąd, to jest coś dużo poważniejszego. I to wszystko odbywa się kosztem polskich rodzin - oświadczył Tusk.

Tusk o planowanym utworzeniu Polskiego Holdingu Spożywczego

We wtorek Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) podpisały umowę przekazania nadzoru właścicielskiego nad siedmioma spółkami z branży rolno-spożywczej. Pozwoli to MAP sfinalizować proces tworzenia holdingu rolno-spożywczego pod nazwą Krajowa Grupa Spożywcza (KGS). Minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował we wtorek, że KGS powstanie w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową (KSC), a w ciągu siedmiu dni projekt uchwały w tej sprawie trafi pod obrady Rady Ministrów.

- Na pewno (Jacek Sasin) nie jest mistrzem gospodarności - stwierdził Tusk. - Bardzo bym się obawiał konsekwencji tego działania, które jest zresztą klasycznym działaniem pod publiczkę - dodał.

Przypomniał, że "od samego początku swoich rządów PiS obiecywało, że wesprze polskich rolników, producentów żywności, likwidując monopole, pośredników, którzy zarabiali gigantyczne pieniądze, a rolnik coraz mniej". - Tak sześć lat obiecywali i obiecywali, a wylądowaliśmy tam, gdzie jesteśmy. Tak czy inaczej będę trzymał kciuki, żeby cokolwiek im się udało w tej sprawie, ale wiary nie mam - przyznał lider PO.

