Hala "pociągnęła" za sobą szkołę. "Mamy plan i wsparcie, by działać"

Kluczowe fakty:
- Szkoła Podstawowa w Dolsku od kilku lat przegrywa walkę z naturą. Przez pobliskie osuwisko, które ciągle "pracuje" straciła dwa lata temu halę sportową, a w maju szkołę. Uczniów rozlokowano wtedy awaryjnie w starych szkolnych zabudowaniach. Część zajęć organizowano na świeżym powietrzu.
- Gminy nie stać na samodzielne pokrycie kosztów stabilizacji osuwiska, która jest niezbędna, by ratować gmach szkoły. Koszt tego etapu prac wynosi 13,6 mln zł.
- Właśnie zapadła decyzja o wsparciu projektu przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
- Burmistrz Tomasz Frąckowiak opowiedział nam jak będzie wyglądał "wyścig" z czasem i naturą.
- Sprawdziliśmy też, co będzie czekało we wrześniu ponad 300 uczniów Szkoły Podstawowej w Dolsku.
- Mamy tutaj w Dolsku piękne tereny. Moreny czołowe zostawiły całe bogactwo krajobrazu. Niestety, obecność gliny i iłów budujących te pagórki bywa źródłem pewnych trudności i nieprzewidzianych problemów - mówi burmistrz Tomasz Frąckowiak.