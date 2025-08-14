Hala "pociągnęła" za sobą szkołę. "Mamy plan i wsparcie, by działać"

Kluczowe fakty:

Szkoła Podstawowa w Dolsku od kilku lat przegrywa walkę z naturą. Przez pobliskie osuwisko, które ciągle "pracuje" straciła dwa lata temu halę sportową, a w maju szkołę. Uczniów rozlokowano wtedy awaryjnie w starych szkolnych zabudowaniach. Część zajęć organizowano na świeżym powietrzu.

Gminy nie stać na samodzielne pokrycie kosztów stabilizacji osuwiska, która jest niezbędna, by ratować gmach szkoły. Koszt tego etapu prac wynosi 13,6 mln zł.

Właśnie zapadła decyzja o wsparciu projektu przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Burmistrz Tomasz Frąckowiak opowiedział nam jak będzie wyglądał "wyścig" z czasem i naturą.