Doda wygrała proces, ministerstwo zmienia przepis. Ale nie będzie jak w Irlandii

Zdaniem ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka zmiana jest konieczna, bo zmierza do wykonania wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie "Rabczewska przeciwko Polsce".
Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów mają wątpliwości, a zastrzeżenia zgłasza także prokurator krajowy Dariusz Korneluk, podwładny Waldemara Żurka. Bo wbrew zapewnieniom ministra zmiana nie rozwiąże żadnego realnego problemu.
- Nie mam pojęcia, dlaczego ten projekt powstał. Jego komunikacja jest fatalna. Wychodzi pan minister Żurek i we wstępie mówi: "ale poczekajcie, my nie wyrzucamy tego przepisu, my tylko musimy wykonać wyrok" - dziwi się w rozmowie z TVN24+ Marcin Pawelec-Jakowiecki, radca prawny z Fundacji Wolność od Religii. - To zdecydowanie nie jest wykonanie wyroku w sprawie Rabczewska przeciwko Polsce.
Doda wygrywa, rząd zmienia prawo
Sprawa Doroty "Dody" Rabczewskiej to tylko jeden z wielu przypadków stosowania przepisu o obrazie uczuć religijnych.