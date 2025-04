Sikorski miał "dłuższą rozmowę" z Rubio

Sikorski: naszym celem nie powinno być kruche zawieszenie broni Źródło: TVN24

Radosław Sikorski rozmawiał w środę telefonicznie z Marco Rubio. Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało w komunikacie, co było tematem rozmowy. Spowodowało to nieobecność szefa MSZ w Sejmie, za co przeprosił.

O rozmowie Radosława Sikorskiego z Sekretarzem Stanu USA Marco Rubio poinformowało MSZ. "Podczas rozmowy omówiono: stan negocjacji w sprawie pokoju na Ukrainie i scenariusze rozwoju sytuacji, możliwości presji na Rosję, sytuację na granicy z Białorusią" - czytamy.

"Dłuższa rozmowa" z sekretarzem stanu USA

Również sam Sikorski powiedział o rozmowie z Rubio podczas obrad Sejmu. Na początku odpowiedzi po serii pytań dotyczących jego expose, Sikorski przeprosił, że nie był obecny na części wystąpień posłów. - Nie mogłem uczestniczyć w tej części obrad przez cały czas (...), w tym czasie przeprowadzałem dłuższą rozmowę z sekretarzem stanu USA Marco Rubio - powiedział szef resortu dyplomacji.