Polska Były ambasador Polski reaguje na decyzję Zełenskiego. Zwrócił odznaczenie

W ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imię "Bohaterów UPA". Jak wyjaśnił, uczynił to "w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy".

Cichocki o zwróceniu odznaczenia

Bartosz Cichocki, który pełnił misję ambasadora Polski w Ukrainie w latach 2019-2023, został odznaczony przez Ukraińców dwukrotnie, w 2022 roku. W czerwcu tamtego roku ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski wręczył mu Order "Za zasługi" II klasy, a w grudniu ówczesny naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny odznaczył go ukraińskim Krzyżem Zasługi.

Teraz Cichocki poinformował w oświadczeniu, że "w związku z decyzjami prezydenta Ukrainy honorującymi UPA i kolaboranta niemieckich nazistów", zwrócił w poniedziałek przez Ambasadę Ukrainy w Warszawie przyznane mu w czerwcu przez Zełenskiego odznaczenie.

"W piśmie towarzyszącym zwróconemu odznaczeniu podkreśliłem jednocześnie, że 'każdy Ukrainiec walczący z najeźdźcą, kłamstwem historycznym i korupcją może liczyć na moje wsparcie'" - napisał w oświadczeniu były ambasador.

Reakcje na decyzję Zełenskiego

Decyzja Zełenskiego wywołała falę krytycznych komentarzy wśród polskich polityków. Swoje niezadowolenie wyrazili zarówno premier Donald Tusk, jak i prezydent Karol Nawrocki.

Szef rządu ocenił, że decyzja Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia "Bohaterów UPA" jest "niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji i narusza naszą wrażliwość historyczną".

Prezydent powiedział natomiast, że Zełenski udowodnił, iż Ukraina pod "względem mentalnym, gloryfikowania bandytów, morderców z Ukraińskiej Powstańczej Armii, nie jest gotowa, aby być częścią rodziny europejskiej" i ocenił, że prezydentowi Ukrainy odebrany powinien zostać przyznany mu w 2022 oku Order Orła Białego.

