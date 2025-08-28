Piwo, Mentzen, Morawiecki i "sigma" Kaczyński. "Nie powinienem tutaj przychodzić"

Karczewski: Mentzen gra zbyt gwałtownie i zbyt na siebie Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Mateusz Morawiecki wziął udział w debacie ze Sławomirem Mentzenem.

Powiedział, że lider Konfederacji powinien przeprosić Jarosława Kaczyńskiego. Dodał, że prezes PiS to "sigma polskiej polityki".

Sam Kaczyński krytykował Konfederację podczas spotkania w Białymstoku. - Nie chcę tutaj brzydkich określeń używać - powiedział prezes PiS.

Na początku warszawskiego spotkania ze Sławomirem Mentzenem Mateusz Morawiecki nawiązał do krytycznych słów, jakie pod koniec lipca lider Konfederacji skierował pod adresem prezesa PiS-u. Były reakcją na apel Jarosława Kaczyńskiego o podpisanie przez Konfederację tak zwanej Deklaracji polskiej. Wówczas Mentzen nazwał go "politycznym gangsterem".

- Po tym, co pan poseł zrobił, w ogóle nie powinienem tutaj przychodzić, ponieważ w sposób absolutnie nieakceptowalny uderzył w prezesa Jarosława Kaczyńskiego, i to jest coś, co powinno być niedopuszczalne. Właściwie powinien pan przeprosić, ale wiem, że zapewne pan tego nie zrobi - zwrócił się były premier do lidera Konfederacji.

Morawiecki: Kaczyński to sigma polskiej polityki

Morawiecki mówił też, że "jest fundamentalna różnica między Jarosławem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem".

- Powiem krótko, bo wiem, że takie spotkania jak te lubią krótkie formy: Jarosław Kaczyński jest sigmą polskiej polityki - dodał Morawiecki.

Kaczyński o Konfederacji: już nie chcę brzydkich słów używać

W tym samym czasie Jarosław Kaczyński spotkał się ze swoimi sympatykami w Białymstoku. Przekonywał, że PiS jest partią solidaryzmu społecznego, a inną wizję prezentuje w tym względzie Sławomir Mentzen. - Nie może być tak - bo to jest nie tylko niesprawiedliwe, niegodne moralnie, ale to jest także skrajnie niebezpieczne dla społeczeństwa - jeżeli nożyce dochodów się tak bardzo rozwierają. Jeżeli powstaje grupa o gigantycznych dochodach, a inni z kolei żyją w biedzie. My takiej Polski nie chcemy. To pan Mentzen takiej Polski chce - powiedział prezes PiS.

Kaczyński dodał, że PiS jest partią solidaryzmu społecznego, co pokazał w praktyce. - My musimy budować taką właśnie solidarnościową - w tym sensie, o którym mówię - czy solidarną Polskę i to będzie służyło także naszemu rozwojowi gospodarczemu - podkreślił. Jak dodał, nie można na przykład odmówić leczenia osobom starszym i dostępu do różnych nowoczesnych terapii, a Mentzen proponuje bon na świadczenia medyczne.

Jak mówił Kaczyński, pojawiają się wypowiedzi przedstawicieli Konfederacji o tym, że mogliby zawrzeć koalicję z różnymi partiami - w tym z Platformą Obywatelską. - Jeżeli ona (Konfederacja - red.) jest gotowa do koalicji z Platformą Obywatelską, to oznacza, że wszystkie jej deklaracje o patriotyzmie i tak dalej... Już nie chcę tutaj brzydkich określeń używać, co z nimi można zrobić - podsumował.

