Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Katastrofa F-16 przed Air Show w Radomiu
Katastrofa F-16 przed Air Show w Radomiu
Polska

Piwo, Mentzen, Morawiecki i "sigma" Kaczyński. "Nie powinienem tutaj przychodzić"

Debata Mateusza Morawieckiego ze Sławomirem Mentzenem w ramach akcji "Piwo z Mentzenem"
Karczewski: Mentzen gra zbyt gwałtownie i zbyt na siebie
Źródło: TVN24
Były premier Mateusz Morawiecki wziął udział w spotkaniu z liderem Konfederacji w ramach wydarzenia "Piwo z Mentzenem w Warszawie". Zaczął od żądania przeprosin i stwierdzenia, że nie powinien był przychodzić. Tymczasem prezes PiS na spotkaniu w Białymstoku zaatakował Konfederację.
Kluczowe fakty:
  • Mateusz Morawiecki wziął udział w debacie ze Sławomirem Mentzenem.
  • Powiedział, że lider Konfederacji powinien przeprosić Jarosława Kaczyńskiego. Dodał, że prezes PiS to "sigma polskiej polityki".
  • Sam Kaczyński krytykował Konfederację podczas spotkania w Białymstoku. - Nie chcę tutaj brzydkich określeń używać - powiedział prezes PiS.

Na początku warszawskiego spotkania ze Sławomirem Mentzenem Mateusz Morawiecki nawiązał do krytycznych słów, jakie pod koniec lipca lider Konfederacji skierował pod adresem prezesa PiS-u. Były reakcją na apel Jarosława Kaczyńskiego o podpisanie przez Konfederację tak zwanej Deklaracji polskiej. Wówczas Mentzen nazwał go "politycznym gangsterem".

- Po tym, co pan poseł zrobił, w ogóle nie powinienem tutaj przychodzić, ponieważ w sposób absolutnie nieakceptowalny uderzył w prezesa Jarosława Kaczyńskiego, i to jest coś, co powinno być niedopuszczalne. Właściwie powinien pan przeprosić, ale wiem, że zapewne pan tego nie zrobi - zwrócił się były premier do lidera Konfederacji.

Morawiecki: Kaczyński to sigma polskiej polityki

Morawiecki mówił też, że "jest fundamentalna różnica między Jarosławem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem".

- Powiem krótko, bo wiem, że takie spotkania jak te lubią krótkie formy: Jarosław Kaczyński jest sigmą polskiej polityki - dodał Morawiecki.

Kaczyński o Konfederacji: już nie chcę brzydkich słów używać

W tym samym czasie Jarosław Kaczyński spotkał się ze swoimi sympatykami w Białymstoku. Przekonywał, że PiS jest partią solidaryzmu społecznego, a inną wizję prezentuje w tym względzie Sławomir Mentzen. - Nie może być tak - bo to jest nie tylko niesprawiedliwe, niegodne moralnie, ale to jest także skrajnie niebezpieczne dla społeczeństwa - jeżeli nożyce dochodów się tak bardzo rozwierają. Jeżeli powstaje grupa o gigantycznych dochodach, a inni z kolei żyją w biedzie. My takiej Polski nie chcemy. To pan Mentzen takiej Polski chce - powiedział prezes PiS.

Kaczyński dodał, że PiS jest partią solidaryzmu społecznego, co pokazał w praktyce. - My musimy budować taką właśnie solidarnościową - w tym sensie, o którym mówię - czy solidarną Polskę i to będzie służyło także naszemu rozwojowi gospodarczemu - podkreślił. Jak dodał, nie można na przykład odmówić leczenia osobom starszym i dostępu do różnych nowoczesnych terapii, a Mentzen proponuje bon na świadczenia medyczne.

Jak mówił Kaczyński, pojawiają się wypowiedzi przedstawicieli Konfederacji o tym, że mogliby zawrzeć koalicję z różnymi partiami - w tym z Platformą Obywatelską. - Jeżeli ona (Konfederacja - red.) jest gotowa do koalicji z Platformą Obywatelską, to oznacza, że wszystkie jej deklaracje o patriotyzmie i tak dalej... Już nie chcę tutaj brzydkich określeń używać, co z nimi można zrobić - podsumował.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
katastrofa lotnicza

TVN24 HD
WYDANIE SPECJALNE

katastrofa lotnicza
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/lulu

Źródło: tvn24.pl, PAP

Udostępnij:
TAGI:
Sławomir MentzenMateusz MorawieckiPrawo i SprawiedliwośćKonfederacjaJarosław Kaczyński
Czytaj także:
imageTitle
Polacy zaskoczyli Słoweńców. Pachnie niespodzianką
RELACJA
Emmanuel Macron
Macron: Europa nie powinna wykluczać tego
BIZNES
Magdalena Fręch
Fręch podkręciła tempo. Ważne przełamanie
RELACJA
Katastrofa F-16 podczas prób do Air Show
Katastrofa F-16 przed Air Show w Radomiu
Noc, burza
Noc z burzami, dzień z upałem. Alerty IMGW
METEO
F-16
Pierwsza taka katastrofa w Polsce
Niski poziom Sanu w Przemyślu
Czy w Polsce może zabraknąć wody pitnej? Ekspertka odpowiada
METEO
Tomasz Siemoniak
Siemoniak: tragiczny wieczór dla polskich sił powietrznych
Burza, deszcz
Gdzie jest burza? Wieczór głośny od grzmotów
METEO
f16 sklejka2
Moment katastrofy myśliwca F-16 na nagraniu
imageTitle
Pierwsze słowa Świątek po awansie
EUROSPORT
forum-0442952544
Jedno z największych złóż uranu na świecie. Chce je przejąć Rosja
BIZNES
imageTitle
Iga Świątek poważnie sprawdzona. To był szalenie trudny mecz
EUROSPORT
Małgorzata Chmielewska
Wiceminister odpowiada siostrze Chmielewskiej. "Niech kupuje"
Zatrzymany 30-latek
Radiowóz dachował, kierowca uciekł. Został zatrzymany po dwóch dniach
Trójmiasto
36-latek usłyszał 24 zarzuty i został tymczasowo aresztowany
Napadł, pobił i okradł. 24 zarzuty
WARSZAWA
Pogodna noc, pogoda, lato
Miejscami noc może być tropikalna
METEO
Zatrzymanie 62-latka na autostradzie
Czekał go rok odsiadki, policji unikał od 20 lat. Aż wrócił do Polski
Kielce
Akcja ratunkowa na plaży w Nieporęcie
Dominik tonął w jeziorze. Osobiście podziękował za uratowanie życia
WARSZAWA
imageTitle
Losowanie Ligi Mistrzów. Barcelona zagra z PSG
EUROSPORT
Odwołany starosta gliwicki Dawid Rams
Koalicja Obywatelska straciła władzę w powiecie gliwickim
Katowice
shutterstock_2477405973
Gospodarka USA zaskoczyła. "Gwałtowne odbicie"
BIZNES
Putin składa wizytę w Chinach. Zdjęcie z maja 2024 roku
Władimir Putin leci do Chin na wielką paradę, ale nie tylko
Świat
imageTitle
Nie poddała się po koszmarnym wypadku. Polka tuż za podium mistrzostw świata
Najnowsze
Dron. Zdjęcie ilustracyjne
Podejrzane drony widziane nad Niemcami. Niepokoją coraz bardziej
Świat
Decydujące piłki meczu Majchrzaka z Dimitrowem podczas US Open
Majchrzak blisko przegranej
RELACJA
Samochód nie miał kompletnych oznaczeń
Udawał taksówkarza, woził klientów
WARSZAWA
1 godz 7 min
Chiński prezydent Xi Jinping
Xi sprzedaje nam sznur w wersji premium
Maciej Tomaszewski
Jarosław Kaczyński
Kaczyński: tam się demoralizuje dzieci
Zamrożenie cen energii. Co podpisał, a czego nie podpisał Karol Nawrocki
Wszystkie weta Nawrockiego. Tak wygląda prezydencki licznik

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica