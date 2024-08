"Dajcie poparcie", "próbujcie przekonać innych". Jarosław Kaczyński i pikniki, które miały promować wojsko

W ramach Święta Wojska Polskiego na blisko 70 wojskowych pikników zapraszał i resort i wojsko, a na miejscu odbyły się pokazy sprzętu i spotkania z żołnierzami. W teorii poświęcone bezpieczeństwu państwa, miały za publiczne pieniądze promować służbę ojczyźnie. Miał to robić też wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński .

Choć o tej funkcji zdaje się szybko zapomniał, tak samo jak o tym, że pikniki były wojskowe, a nie partyjne. - Kiedy my jesteśmy u władzy, to pieniądze są, a jak oni, to pieniędzy nie ma - mówił szef PiS. - Proszę państwa, zwyciężymy. Ja w to głęboko wierzę - dodał.