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W kuluarach

"Czy jest ślusarz?". Reporter TVN24 o kulisach wydarzeń przed Trybunałem Konstytucyjnym

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Protestujący próbują sforsować ogrodzenie Trybunału Konstytucyjnego
Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego leciały iskry, dosłownie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
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Były poszukiwania ślusarza i forsowanie bramy przy użyciu szlifierki. O kulisach wejścia odwołanego prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego na teren siedziby TK w programie "W kuluarach" mówił dziennikarz TVN24+ Marcin Złotkowski, który był na miejscu.

Kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego rozpoczął się w piątek około godziny 18. Na stronie internetowej TK opublikowano zarządzenia podpisane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską, która jako najstarsza stażem sędzia kierująca Trybunałem zdecydowała o miesięcznej przerwie w wykonywaniu czynności służbowych przez prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Przed siedzibą Trybunału pojawili się politycy prawicy, w tym prezes PiS Jarosław Kaczyński, lider Ruchu Ochrony Granic Robert Bąkiewicz oraz lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun.

"Czy jest ślusarz?"

Przed siedzibą TK pojawił się też Bogdan Święczkowski, który próbował dostać się na teren instytucji. O kulisach tych wydarzeń mówił "W kuluarach" Marcin Złotkowski.

- Był taki moment, kiedy Bogdan Święczkowski, który pojawił się na miejscu, próbował za wszelką cenę wejść na teren Trybunału Konstytucyjnego i naprawdę w pierwszej chwili, gdy to usłyszałem, myślałem, że się przesłyszałem, bo on zapytał: "czy jest ślusarz?" - relacjonował Marcin Złotkowski.

Dziennikarz przyznał, że słowa odsuniętego od Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego "wprawiły go w zdumienie".

- To było bardzo wymowne. Potem doszło do tej próby sforsowania ogrodzenia za pomocą szlifierki - relacjonował Marcin Złotkowski.

Protestujący przecięli łańcuch zamykający bramę. Święczkowski wszedł za ogrodzenie, jednak zatrzymał się przed policyjnym kordonem i po kilku minutach wycofał się.

Prokuratura chce uchylenia immunitetów

Tłem wydarzeń są działania prokuratury wobec kierownictwa Trybunału. W piątek minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował o przekazaniu do TK wniosków o uchylenie immunitetów Bogdana Święczkowskiego oraz jego zastępcy Bartłomieja Sochańskiego.

- Te sprawy dotyczą różnych typów przestępstw i tak naprawdę dotyczą dwóch osób: pełniącego obowiązki prezesa Trybunału oraz jego zastępcy - mówił Żurek.

Święczkowski miał między innymi nie dopuszczać części sędziów do udziału w pracach Trybunału, a także naruszać zasady wyznaczania składów orzekających. Z kolei Sochański miał nie reagować na te działania.

Co dalej z Trybunałem?

Na 3 listopada Anna Korwin-Piotrowska, która poinformowała, że przejęła funkcję prezesa TK, zwołała Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału. Ma ono dotyczyć projektu budżetu sądu na 2027 rok.

Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego jest szeroko komentowany przez prawników i polityków. Coraz częściej pojawiają się też postulaty przeprowadzenia tzw. "resetu konstytucyjnego", który miałby doprowadzić do ponownego wyboru całego składu TK.

Źródło: TVN24
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Tagi:
Bogdan ŚwięczkowskiTrybunał Konstytucyjny
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