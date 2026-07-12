Polska Dwa dni szkolenia żołnierzy i apel do mieszkańców

Kosiniak-Kamysz: wojny nie będzie, jak będziemy silni Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Informację o szkoleniu, które odbędzie się 13 i 14 lipca, DORSZ podało w niedzielnym wpisie na platformie X.

"Celem treningu jest utrzymanie gotowości operacyjnej i doskonalenie zdolności bojowych" - wskazano. Zaznaczono, że tego rodzaju przedsięwzięcie jest regularnym elementem działalności szkoleniowej Wojska Polskiego.

W dniach 13–14 lipca br. na północno-wschodnim obszarze Polski odbędzie się planowe szkolenie wydzielonych pododdziałów Sił Zbrojnych RP. Celem treningu jest utrzymanie gotowości operacyjnej i doskonalenie zdolności bojowych. Tego rodzaju przedsięwzięcie jest regularnym elementem… pic.twitter.com/ZqTRlVayEk — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) July 12, 2026 Rozwiń

"W związku z realizacją szkolenia mieszkańcy mogą okresowo zaobserwować przemieszczanie się żołnierzy oraz pojazdów wojskowych, również po drogach publicznych" - podkreślono w komunikacie.

Zaapelowano także o zachowanie ostrożności w rejonach przemieszczania się pojazdów wojskowych oraz o niepublikowanie w mediach społecznościowych informacji, zdjęć i nagrań przedstawiających ruch wojsk i sprzętu wojskowego, "gdyż publikowane materiały mogą zostać wykorzystane do celów rozpoznawczych lub w działaniach dezinformacyjnych".

Dowództwo zaapelowało ponadto, by wspólnie zadbać o bezpieczeństwo.

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