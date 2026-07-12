Dwa dni szkolenia żołnierzy i apel do mieszkańców
Informację o szkoleniu, które odbędzie się 13 i 14 lipca, DORSZ podało w niedzielnym wpisie na platformie X.
"Celem treningu jest utrzymanie gotowości operacyjnej i doskonalenie zdolności bojowych" - wskazano. Zaznaczono, że tego rodzaju przedsięwzięcie jest regularnym elementem działalności szkoleniowej Wojska Polskiego.
"W związku z realizacją szkolenia mieszkańcy mogą okresowo zaobserwować przemieszczanie się żołnierzy oraz pojazdów wojskowych, również po drogach publicznych" - podkreślono w komunikacie.
Zaapelowano także o zachowanie ostrożności w rejonach przemieszczania się pojazdów wojskowych oraz o niepublikowanie w mediach społecznościowych informacji, zdjęć i nagrań przedstawiających ruch wojsk i sprzętu wojskowego, "gdyż publikowane materiały mogą zostać wykorzystane do celów rozpoznawczych lub w działaniach dezinformacyjnych".
Dowództwo zaapelowało ponadto, by wspólnie zadbać o bezpieczeństwo.