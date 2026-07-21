Polska Ćwiczenia systemu alarmowania. W Polsce zawyją syreny Oprac. Adrian Wróbel |

Ćwiczenia systemu syren RCB Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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We wtorek w godzinach 7-19 na terenie całego kraju będą uruchamiane syreny alarmowe - poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB). To testy procedur i sprawności systemu w ramach planowych ćwiczeń pod kryptonimem "ALARM-2026".

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„Uwaga! Jutro (21.07) w godz. 7.00-19.00 na terenie całego kraju odbędą się ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie całego kraju. pic.twitter.com/Wi9AQjAyBP — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) July 20, 2026 Rozwiń

"Nie trzeba się ewakuować ani podejmować żadnych innych działań" - podkreśliło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń należy zachować spokój - dodano.

Jak brzmi ogłoszenie i odwołanie alarmu?

Ogłoszenie alarmu dla ludności cywilnej może odbywać się przy pomocy sygnału dźwiękowego - modulowanego dźwięku syreny przez 3 minuty, zapowiedzi słownej - trzykrotnie powtarzanego komunikatu "Uwaga! Ogłaszam alarm…", lub żółtego trójkąta - może być umieszczany w miejscach publicznych, na pojazdach służb, wyświetlany w mediach.

Sygnały alarmowe w Polsce Źródło zdjęcia: "Poradnik bezpieczeństwa"

Odwołanie alarmu odbywa się poprzez: ciągły dźwięk syreny przez 3 minuty, zapowiedź słowna - trzykrotnie powtarzany komunikat "Uwaga! Odwołuję alarm…"; lub żółty trójkąt w miejscach publicznych, na pojazdach służb, wyświetlany w mediach.

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