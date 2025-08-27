Logo strona główna
Polska

Gorąca dyskusja o CPK. "Będzie przystanek w Kaliszu, panie ministrze?"

"Będzie przystanek w Kaliszu, panie ministrze?" Gorąca dyskusja o CPK
Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka mówił w "Tak jest" w TVN24, że pociągi w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego będę mogły jeździć z prędkością 350 kilometrów na godzinę. Bartłomiej Pejo z Konfederacji odpowiedział mu, że przez to nie będą się zatrzymywały w mniejszych miastach. Między politykami rozgorzała gorąca dyskusja.

Jednym z tematów środowej Rady Gabinetowej pod przewodnictwem prezydenta Karola Nawrockiego były plany dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapewnił, że budowa CPK i kolei dużych prędkości przebiega w dobrym tempie, a Polska będzie mieć najszybszą kolej dużych prędkości w Europie.

"Ci, co przysnęli, zaczęli podnosić głowy". "Kosiniak się odpalił", a Domański starł z prezydentem

"Ci, co przysnęli, zaczęli podnosić głowy". "Kosiniak się odpalił", a Domański starł z prezydentem

Seria spięć Nawrockiego i Tuska. "Jestem zaniepokojony tym, co widzę"

Seria spięć Nawrockiego i Tuska. "Jestem zaniepokojony tym, co widzę"

"Kluczowe rzeczy, o których pan prezydent w końcu się dowiedział"

O CPK rozmawiali też goście "Tak jest" w TVN24 - zastępca Klimczaka, wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka z Koalicji Obywatelskiej oraz Bartłomiej Pejo z Konfederacji.

- Myślę, że pan prezydent w końcu mógł dowiedzieć się o tym, że realizacja właśnie tych przedsięwzięć kolejowych w ramach CPK pozwoli jechać pociągiem z prędkością 350 kilometrów na godzinę, a nie 250, jak zakłada projekt pana prezydenta - mówił Marchewka.

- Dowiedział się, że to Polska weźmie odpowiedzialność finansową za realizację całej inwestycji związanej z lotniskiem, a nie będzie oddana po części w ręce podmiotów zagranicznych. Myślę, że to są kluczowe rzeczy, o których pan prezydent w końcu się dowiedział, bo my robimy, a nie mówimy i to jest kluczowe - kontynuował wiceminister.

Bartłomiej Pejo mówił o "hipokryzji" ze strony Platformy Obywatelskiej. - To przecież nie kto inny, jak państwo byli przeciwni budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego - zwrócił się do Arkadiusza Marchewki.

"Będzie przystanek w Kaliszu, panie ministrze?"

Przedstawiciel Konfederacji mówił, że "nie ma się co szczycić, że pociągi będą jeździły 350 kilometrów na godzinę". - Ta wysoka prędkość spowoduje niestety to, że pociągi nie będą się zatrzymywały chociażby w takich miastach jak Kalisz - kontynuował.

 - Wam zależy na tym, żeby tylko umiejscowić przystanki w dużych miastach i skomunikować wielkie miasta, (...). Będzie przystanek w Kaliszu, panie ministrze, czy nie? - zapytał przedstawiciela rządu kilkukrotnie Pejo. W pewnym momencie politycy zaczęli się przekrzykiwać. Pejo dopytywał o Kalisz.

- Kluczowe jest to, żeby było to efektywne, żeby między ośrodkami, które mają generować największy ruch, ten dostęp był najszybszy. A miasta, które są mniejszymi aglomeracjami, będą skomunikowane w równie efektywny, ale inny sposób - odpowiedział mu Marchewka.

- No nie będą, bo ten projekt tego nie zakłada - upierał się Pejo.

Projekt CPK

W ramach projektu CPK ma powstać między innymi centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz kolej dużych prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 milionów pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem budowa lotniska na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 roku. W 2031 roku port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 roku ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem szybkiej kolei. Szacowany koszt inwestycji do 2032 roku wynosi 131,7 miliarda złotych.

Według harmonogramu do końca 2032 roku ma zostać oddany do użytku odcinek kolejowy między Łodzią i Warszawą (o długości około 130 kilometrów), a do 2035 roku zostaną zrealizowane fragmenty trasy z Łodzi do Poznania i Wrocławia.

