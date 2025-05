Co Sasin wiedział o Nawrockim? "Jestem zafascynowany jego osobą" Źródło: TVN24

Jacek Sasin został zapytany w czwartek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, czy wiedział wcześniej, że kandydat PiS na prezydenta Karol Nawrocki w przeszłości brał udział w przynajmniej jednej kibolskiej ustawce.

- Wiedziałem, że był w młodości takim, można powiedzieć, kibicem mocno zaangażowanym w te ruchy kibicowskie - powiedział. - Ja sobie mniej więcej wyobrażam, co to znaczy być zaangażowanym w ruchy kibicowskie, z czym to się wiąże - dodał.

Na uwagę, że bycie kibicem, a bycie kibolem to są dwie różne rzeczy, Sasin powiedział: - Mierzmy jedną miarą wszystkich.

- Jeśli dzisiaj tak się bardzo ekscytujemy tym w przypadku Karola Nawrockiego, to się poekscytujmy Donaldem Tuskiem, który sam przyznawał, że również w takich bójkach kibicowskich brał udział - dodał.

Jak mówił "nie pochwala tego". - Pochwalam co innego. (...) Szczerze mówiąc, jestem dość zafascynowany osobą Karola Nawrockiego jako człowieka, który wyszedł z trudnego środowiska, bo tego nie ukrywał - powiedział poseł PiS.

Sasin: ważny w przypadku Nawrockiego jest ogromny hart ducha

- Urodził się, miał może tego pecha, inaczej niż wielu młodych ludzi, którzy rodzą się w bogatych domach i od początku żyją w cieplarnianych warunkach i życie ich rozpieszcza - mówił.

Poseł pytany, czy sam wpadał na to, żeby umawiać się na bitwy kibiców wspólnie z sutenerami, handlarzami narkotyków, ludźmi skazanymi za pobicie, za kradzieże, za oszustwa, odpowiedział: - Myślę, że ci dżentelmeni wtedy, kiedy byli bardzo młodzi, bo mówimy o czasach naprawdę odległych, to wszystkich tych profesji nie wykonywali, o których pan mówi.

Był dopytywany, czy słyszał jakąś autorefleksję Nawrockiego na temat tego, co on wtedy robił. - Myślę, że on doskonale potrafi tamte czasy ocenić i chyba nawet tego nie ukrywa - odpowiedział Sasin.

- Cała ta dyskusja, która dzisiaj się toczy, ma dwa cele. Po pierwsze, ona ma zohydzić Karola Nawrockiego w oczach ludzi, którzy rzeczywiście nie mieli do czynienia z takim światem, urodzili się w innym świecie, nie musieli się wspinać - mówił. - Nie każdy miał taką komfortową sytuację, że mógł pójść na studia. Niektórzy musieli walczyć o to, żeby się wybić, wyrwać - dodał.

Na uwagę, że nie trzeba walczyć w ustawkach, Sasin odparł: - Czasami jest tak, że jak człowiek jest w jakimś środowisku, to ulega pewnym modom.

- Co jest ważne w przypadku Karola Nawrockiego, to ogromny hart ducha, który pozwolił mu się wyrwać z tego środowiska - ocenił. - Skończyć studia, napisać doktorat, zostać uczciwym, porządnym człowiekiem. Założyć rodzinę, mieć trójkę wspaniałych dzieci, żonę. Być ojcem, być człowiekiem, który pełni również ważne funkcje państwowe, jest patriotą. Udowodnił swoim życiem, że kocha Polskę i się polskim interesem kieruje. I to jest dzisiaj to, co jest dla nas najważniejsze. Bo dzisiaj naprawdę nie ma to żadnego znaczenia, czy prezydent kiedyś 20 lat temu występował w ustawkach - powiedział.

PiS zaostrzył przepisy. Pytanie o Nawrockiego, Sasin mówi o Tusku

Prowadzący program Konrad Piasecki zauważył, że w 2022 roku to PiS zaostrzył kary za udział w ustawkach, a Sasin poparł taką zmianę. Wskazał, że gdyby Nawrockiego w 2009 roku namierzono, zidentyfikowano jako uczestnika ustawki, stanąłby przed sądem.

- Bardzo mnie cieszy pana zapał rewolucyjny w tym momencie. Ale w takim razie, jeśli tak stawiamy sprawę, to ja powiem, że mamy dzisiaj premiera przestępcę. Bo jeśli on uczestniczył w ustawkach, czy jak pan woli, w kibicowskich bójkach, udział w bójce też jest przestępstwem. Jeśli premier polskiego rządu dzisiejszy mówi, że uczestniczył w bójkach i był niegrzeczny bardzo (...) to równie dobrze taki zarzut możemy jemu postawić - powiedział poseł PiS.

