Polska Co dalej ze Zbigniewem Ziobrą? Przemysław Rosati o procedurze ekstradycji z USA Adrian Wróbel |

Ekstradycja Zbigniewa Ziobry? Przemysław Rosati o procedurze Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Art Service/PAP

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W poniedziałek rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie ds. karnych Anna Ptaszek poinformowała, że sąd nie uwzględnił wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec posła PiS i byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Przekazała także, że sąd nie uwzględnił również wniosku o wydanie nakazu aresztowania wobec Ziobry, w przypadku gdyby ten przebywał na terenie Wielkiej Brytanii.

Dopytywana o uzasadnienie wydanych w poniedziałek postanowień podała, że - jeśli chodzi o ENA - chodzi o niewykazanie, że Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej lub będzie podróżował na teren Unii, natomiast w drugim przypadku - analogicznie - o niewykazanie tych kwestii w odniesieniu do Wielkiej Brytanii.

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Informacje te komentował w TVN24 prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i sędzia Trybunału Stanu Przemysław Rosati. Powiedział, że nie jest zaskoczony decyzją Sądu Okręgowego.

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami europejski nakaz aresztowania może być wydany tylko za osobą, która przebywa na terytorium Unii Europejskiej. Ustawa posługuje się sformułowaniem, że należy uprawdopodobnić, że osoba, w stosunku do której ma być wydany europejski nakaz aresztowania, faktycznie przebywa na terytorium Unii - przekazał.

Rosati zwrócił uwagę, że "ta sprawa wydaje się jasna". - Jeżeli okoliczności, które zostały ujawnione przez media, wskazują na to, iż (były) minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przebywa na terytorium Stanów Zjednoczonych, to podstawowa przesłanka nie jest spełniona - podsumował.

Rosati o procedurze ekstradycji z USA

Pytany, jakimi narzędziami dysponuje Polska w tej sprawie, Rosati wspomniał o procedurze ekstradycyjnej.

- Wniosek składa prokurator generalny drogą dyplomatyczną. Jest skierowany do Departamentu Stanu w Stanach Zjednoczonych, następnie przekazywany do sądu, który decyduje o dopuszczalności przeprowadzenia ekstradycji. To, co jest istotne, na końcu decyzję podejmuje sekretarz stanu lub inna wyznaczona przez niego osoba, czyli jest to de facto decyzja stricte polityczna - podkreślił.

Dodał, że może być to procedura "długotrwała" i "kwestia kilku lat". Dodał, że w tej sprawie "można spodziewać się wszystkiego". Tłumaczył przy tym, że procedura ekstradycji będzie zależna od tego, czy polska prokuratura będzie "skutecznie prezentowała argumenty przemawiające za tym, żeby przeprowadzić" tę procedurę.

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Rosati ocenił, że decyzja o odmowie wydania ENA nie będzie miała wpływu na wniosek o ekstradycji. Pytany był dalej, czy odebranie Ziobrze statusu uchodźcy oraz tak zwanego paszportu genewskiego zmienia jego sytuację w USA.

- Proszę pamiętać, że Stany Zjednoczone, w odniesieniu do konwencji genewskiej, która reguluje kwestie dotyczące statusu szeroko rozumianego prawa azylu (...) zajmują ostrożne stanowisko. To znaczy, że Stany Zjednoczone teoretycznie są stroną tej konwencji, natomiast nie w odniesieniu do wszystkich protokołów - powiedział.

Według niego, USA mogą uregulować status Ziobry na swoim terytorium, "przyznając mu uprawnienie do legalnego pobytu, przemieszczania się i funkcjonowania na terytorium Stanów Zjednoczonych", i wydając mu "quasi dokument podróżny". - To nie oznacza, że będzie mógł podróżować po całym świecie, dlatego że będzie musiał liczyć się z tym, że w momencie opuszczenia Stanów Zjednoczonych jego sytuacja prawna może ulec zmianie - dodał.

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