Wiceminister: PiS powinien się cieszyć z decyzji PKW

Gdyby Państwowa Komisja Wyborcza miała jeszcze dwa albo trzy miesiące na decyzję, to moim zdaniem PiS nie dostałby nawet złotówki - powiedział w "Faktach po Faktach" wiceszef MON Cezary Tomczyk, odnosząc się do odrzucenia wyborczego sprawozdania finansowego komitetu PiS. - Od 48 godzin analizujemy dwa kolejne przypadki, między innymi dotację, która została przekazana słynnej już firmie Red is Bad przez Ministerstwo Obrony Narodowej - przekazał.

Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła w czwartek sprawozdanie finansowe z kampanii wyborczej komitetu PiS. Komisja zarzuciła partii Jarosława Kaczyńskiego nieprawidłowości w wydatkowaniu 3,6 miliona złotych. Szef PKW Sylwester Marciniak wyjaśniał, że dotacja dla Komitetu Wyborczego PiS "wynosiłaby przeszło 38 milionów złotych", ale "będzie umniejszona o 10 milionów złotych". Krzysztof Lorentz, dyrektor jednego z zespołów w Krajowym Biurze Wyborczym, powiedział, że również roczna subwencja PiS będzie obniżona o "trzykrotność kwoty, która została przyjęta niezgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego, czyli kwoty ponad dziesięciu milionów złotych".

Od decyzji PKW przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego.

Tomczyk: analizujemy dotację przekazaną firmie Red is Bad

Wiceszef MON Cezary Tomczyk ocenił w piątek w "Faktach po Faktach", że gdyby Państwowa Komisja Wyborcza "miała jeszcze dwa miesiące na decyzję, albo trzy", to "PiS nie dostałby nawet złotówki". Jego zdaniem "PiS powinien naprawdę cieszyć się", że ta decyzja zapadła teraz.

- Od 48 godzin analizujemy dwa kolejne przypadki, między innymi dotację, która została przekazana na słynną już firmę Red is Bad ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej. Analizujemy tę sprawę. Mamy też do czynienia z przypadkiem wielomilionowego prawdopodobnie nadużycia, czyli zorganizowania specjalnej konferencji prasowej dla (ówczesnego - red.) ministra (obrony Mariusza) Błaszczaka - poinformował Tomczyk.

- Proszę sobie wyobrazić, że jeden z eventów ministra Błaszczaka po to, żeby ogłosić jakieś kolejne rzeczy, też zresztą w kampanii wyborczej, kosztował kilka milionów złotych publicznych pieniędzy, ale będziemy o tym mówić - dodał.

Pytany o kwoty, wiceminister powiedział, że "jeżeli chodzi o Red is Bad, to jest pewnie około miliona, dwóch milionów złotych, ale sprawdzamy to bardzo dokładnie".

- Szczególnie w Ministerstwie Obrony to jest sprawa wyjątkowa. Każda z tych zmarnowanych złotówek mogła trafić na pociski, na części do rakiet, na rakiety, na czołgi, ale oni woleli wydawać to na tego typu inwestycje, inwestycje w swoją partię polityczną - mówił Tomczyk.

- Niech się może nie dziwią decyzji PKW - dodał.

Źródło: TVN24