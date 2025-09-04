Tomczyk: traktuję to jako wielki sukces Polski

Tomczyk o sprawie obecności żołnierzy USA w Polsce Źródło: TVN24

Prezydent Donald Trump podczas spotkania w Gabinecie Owalnym z Karolem Nawrockim zadeklarował, że amerykańscy żołnierze pozostaną w Polsce. Dodał, że jeśli Polska będzie chciała, to Stany Zjednoczone "rozmieszczą ich więcej". Podkreślił też, "bardzo szczególne" relacje Polski i USA. - Nigdy nawet nie myśleliśmy (o wycofaniu wojsk z Polski) - przekonywał.

Wiceszef MON Cezary Tomczyk powiedział w czwartek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, że "traktuje to jako wielki sukces Polski". - Przypomnę też wizytę sekretarza obrony Pete'a Hegsetha, który był w lutym w Polsce. O tym samym informował ministra obrony narodowej, zresztą również prezydenta Andrzeja Dudę, mówił też o tym na konferencji prasowej, że z perspektywy amerykańskiej raczej kierunek, żeby żołnierzy amerykańskich było więcej jest tym pożądanym - dodał.

- Prezydent Trump wypowiedział te słowa. One mają oczywiście fundamentalne znaczenie, dlatego, że prezydent Trump jest zwierzchnikiem Sił Zbrojnych i głównodowodzącym - zaznaczył.

Tomczyk o wydatkach na utrzymanie żołnierzy USA

Tomczyk ocenił, że "Amerykanie chcą być w miejscach, w których kraj gospodarz chce tych żołnierzy widzieć".

- Chodzi o partycypowanie też w kosztach utrzymania żołnierzy amerykańskich na terenie jednego czy drugiego kraju. Polska partycypuje w kosztach utrzymania żołnierzy amerykańskich od wielu, wielu lat na terenie Rzeczpospolitej - podkreślił. Dodał, że "nie robią tego wszystkie państwa".

Pytany, ile nas to kosztuje, odparł, że "około 15 procent kosztów utrzymania armii amerykańskiej na terenie naszego kraju, plus kwestie, które wiążą się z logistyką".

Zaznaczył, że to jest ułamek wydatków" i podkreślił, że "to jest bardzo dobra inwestycja".

Tomczyk: nasza współpraca z Amerykanami nigdy nie była tak dobra

Tomczyk ocenił, że "na poziomie sojuszniczym nasza współpraca z Amerykanami nigdy nie była tak dobra, jest teraz". - Mamy dzisiaj na terenie Rzeczpospolitej około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich i też, o czym czasami zapominamy, mamy stałą obecność amerykańską w postaci bazy w Redzikowie, która jest integralną częścią obrony Stanów Zjednoczonych, nie tylko NATO, czy Europy. Dla nas ten żelazny sojusz jest fundamentalny - podkreślił.

Mówił, że jest "bardzo usatysfakcjonowany, że rząd i prezydent w sprawach, które dotyczą bezpieczeństwa państwa, grają do jednej bramki, co wydaje się, słuchając różnych przybocznych pana prezydenta Nawrockiego, jak pana (Marcina) Przydacza, wyjątkowego szkodnika, nie było tak oczywiste".

Tomczyk: mamy fizyczne możliwości, żeby obecność wojsk USA była większa

- Dla nas obecność wojsk amerykańskich, ale też w ogóle wojsk NATO-wskich ma fundamentalne znaczenie i każdy gest, każde słowo, każde zdanie, czy prezydenta Trumpa, czy wcześniej prezydenta Bidena, czy Pete'a Hegsetha ma znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa - podkreślał Tomczyk.

Wiceminister został też zapytany, ilu żołnierzy amerykańskich chcielibyśmy i moglibyśmy w Polsce gościć. Powiedział, że "ta obecność mogłaby być większa i mamy fizyczne możliwości, dlatego, że chociażby w przypadku największych ćwiczeń wojskowych gościmy na terenie naszego kraju kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy z państw NATO-wskich".

- Ale obecność wojsk amerykańskich jest uzależniona od tego, i też pamiętajmy o tym, jak będzie rozwijała się sytuacja na Ukrainie, jak będzie wyglądał konflikt pomiędzy Rosją a Ukrainą. Jest bardzo wiele wypadkowych - dodał.

Dopytywany, ilu żołnierzy USA moglibyśmy przyjąć, odparł, zwracając się do prowadzącego program Konrada Piaseckiego: - Nie namówi mnie pan na takie deklaracje.

- Mamy 200 tysięcy żołnierzy Rzeczpospolitej, mamy około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich, mamy żołnierzy z innych państw. Te możliwości są uzależnione od potrzeb przede wszystkim, natomiast z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa zwiększona obecność wojsk amerykańskich jest w interesie Polski - zaznaczył.

