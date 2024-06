Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i wiceszef Platformy Obywatelskiej, odnosząc się w "Faktach po Faktach" w TVN24 do nowej koncepcji CPK, ocenił, że to jest plan, który "wydaje się możliwy do zrealizowania, który ma modernizować całą Polskę". - Prowadzimy rozmowy, w jaki sposób Okęcie dalej mogłoby służyć Warszawie. Uważam, że część ruchu pasażerskiego mogłaby być obsługiwana z tego lotniska - powiedział.

Premier Donald Tusk w trakcie środowej konferencji prasowej przekazał, że projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego będzie kontynuowany, jednak w "urealnionej" formule. - Polska stanie się jednym wielkim megalopolis, co oznacza, że w ten projekt nowoczesnej komunikacji będą włączone wszystkie wielkie miasta w Polsce - zapewniał szef rządu.

Powstać ma centralne lotnisko w Baranowie pod Warszawą, linie kolejowe łączące największe miasta, a także linia "Y" kolei dużych prędkości z Warszawy, przez Łódź do Wrocławia i Poznania. Nowe lotnisko ma ruszyć w 2032 r. Szacowany koszt wybudowania lotniska krajowego w Baranowie wraz z inwestycjami towarzyszącymi, czyli włączeniem portu w ciąg dróg publicznych oraz realizacja kolei dużych prędkości, to 131 mld zł do 2032 r. - poinformował pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek. Jak dodał, 80 mld zł to koszt wybudowania linii "Y", która ma powstać do połowy lat 30.

Trzaskowski: mamy plan, który wydaje się możliwy do zrealizowania

Do nowej koncepcji CPK odniósł się w "Faktach po Faktach" w TVN24 Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i wiceszef Platformy Obywatelskiej.

- Właśnie tym się różni Donald Tusk od premiera Morawieckiego, że mówi o konkretach. Nie opowiada mrzonek i nie snuje wizji, które nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości. Tylko po prostu po kilku miesiącach audytu, przygotowywania prezentuje projekt, który ma szansę realizacji, (...). W tej chwili mamy plan, który rzeczywiście wydaje się możliwy do zrealizowania, który ma modernizować całą Polskę - powiedział.

- Mówimy o konkretach, które są dobrze policzone. Sam rozwój choćby połączeń kolejowych jest bardzo dobrze zaplanowany. A PiS planował rzeczy, które bardzo trudno byłoby zrealizować i które by po prostu się finansowo nie opłacały. Ja jestem też zadowolony z tego, że pan premier jasno powiedział, że będzie przyszłość dla lotnisk regionalnych i dla Modlina i dla Okęcia. Dlatego, że PiS mówił, że Okęcie "po prostu zlikwidujemy" - mówił dalej Trzaskowski.

- Natomiast my prowadzimy rozmowy, w jaki sposób Okęcie dalej mogłoby służyć Warszawie. Uważam, że część ruchu pasażerskiego mogłaby być obsługiwana z lotniska Okęcie. Da się to zrobić. Są wielkie stolice europejskie, które mają dwa lotniska - jedno właśnie takie swoje, własne blisko centrum, które obsługuje część lotów, no i drugie, dobrze zaplanowane, z rozwojem narodowego przewoźnika. To się da zrobić - zapewnił prezydent Warszawy.

Zdaniem Trzaskowskiego "wreszcie ten projekt zaczyna wyglądać na realizowalny".

- Jeżeli chodzi o wiarygodność Donalda Tuska w przypadku inwestycji, to wystarczy spojrzeć na to, co było robione za jego rządów, jak Polska się zmieniła, ile tych inwestycji było, i porównać to do tych opowieści, które snuł przez te lata PiS, a niczego nie realizował - dodał gość TVN24.

Trzaskowski: prowadzimy rozmowy, w jaki sposób Okęcie dalej mogłoby służyć Warszawie TVN24

Trzaskowski: chyba nikt nie wątpi w moją ambicję i determinację

Trzaskowski został zapytany o to, czy nowa koncepcja CPK będzie także częścią opowieści o Polsce Rafała Trzaskowskiego, kandydującego w wyborach prezydenckich.

- Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące wyborów prezydenckich, na pewno trzeba będzie bardzo ambitnej opowieści. Natomiast kto ją będzie snuł, na to jeszcze trochę za wcześnie - odpowiedział. - Chyba nikt, kto mnie zna i kto śledzi moją trajektorię życiową, nie wątpi w moją ambicję i determinację. Natomiast jest zdecydowanie za wcześnie, żeby o tym mówić. Mam jeszcze mnóstwo rzeczy w tej chwili do wyprowadzenia na prostą i do zakończenia pewnych etapów w Warszawie - dodał.

Trzaskowski: chyba nikt nie wątpi w moją ambicję i determinację TVN24

Trzaskowski o związkach partnerskich: sprawa jest bardzo delikatna

Gość TVN24 mówił także, że ma nadzieję, że w Sejmie znajdzie się większość do przegłosowania ustawy o związkach partnerskich. - Byłem jednym z pierwszych polityków Platformy Obywatelskiej, który jasno mówił, że taka ustawa jest potrzebna. Sprawa jest bardzo delikatna, dlatego że tutaj mamy różne postawy naszych koalicjantów - dodał.

- Wierzę w mądrość tych, którzy przygotowują ten projekt i mam nadzieję, że będzie ambitna ustawa o związkach partnerskich i że znajdzie ona poparcie w Sejmie, dlatego że to jest dzisiaj najważniejsze - powiedział.

Autorka/Autor:mjz//mrz

Źródło: TVN24