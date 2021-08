Campus Polska Przyszłości. Trzaskowski o "projektowaniu przyszłości", Tusk o "przekraczaniu granicy podłości"

W Olsztynie zaczął się Campus Polska Przyszłości. - Mamy szansę, żeby na nowo zaprojektować przyszłość w sposób odważny. To jest to wyzwanie, które jest przed nami - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Lider PO Donald Tusk w swoim wystąpieniu odniósł się do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Stwierdził, że dla obecnej władzy ta sytuacja to "polityczne złoto". Jak dodał, dużo groźniejsze niż przekroczenie granicy państwowej jest "przekroczenie granicy podłości".

Campus Polska Przyszłości w Olsztynie organizuje założony przez Trzaskowskiego Ruch Wspólna Polska. W ponad 100 panelach i warsztatach weźmie udział tysiąc młodych ludzi, politycy, działacze społeczni, naukowcy i twórcy. "To pierwsze takie wydarzenie w Polsce. Przestrzeń dialogu i spotkań stworzona dla aktywnych, młodych ludzi chcących mieć wpływ na przyszłość swojego kraju. Dzięki niej rozwiniesz skrzydła i przełożysz pomysły na działania!" - czytamy na stronie wydarzenia.

Trzaskowski: mamy szansę, żeby na nowo zaprojektować przyszłość

Campus Polska Przyszłości wystartował o godzinie 17. Wydarzenie, które ma potrwać pięć dni, inauguruje debata Tusk-Trzaskowski.

Trzaskowski mówił, że podczas przygotowań do Campusu spędził wiele godzin na rozmowach z młodymi ludźmi. - Lekcja była taka: Nie wystarczy tylko być przeciw czemuś, trzeba się wspólnie zastanowić, o co my się tak naprawdę bijemy, co jest dla nas dzisiaj najważniejsze, jakie priorytety, wyzwania stawia przed nami Polska, Europa, świat - podkreślił.

Campus Polska Przyszłości TVN24

Wiceszef PO odniósł się także do poczynań obecnej władzy. Stwierdził, że "jest bardzo opresyjna". - Tam jest taki pan, który zna odpowiedzi na wszystkie pytania (...) oni zajmują się podkopywanie fundamentów demokracji, próbują spychać na margines wszystkich, którzy im nie pasują - mówił dalej.

Jednak - jak dodał Trzaskowski - mimo wszystko upatruje w tym pewną szansę. - Żeby na nowo zaprojektować przyszłość w sposób odważny, to jest to wyzwanie, które jest przed nami - powiedział.

Trzaskowski: mamy szansę, żeby na nowo zaprojektować przyszłość w odważny sposób ZDJĘCIA ORGANIZATORA

Tusk: dla obecnej władzy to polityczne złoto

Po nim głos zabrał Donald Tusk. - Uznanie dla Ciebie Rafał za ten pomysł - zwrócił się do Trzaskowskiego.

W swoim wystąpieniu lider PO odniósł się do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, gdzie od kilkunastu dni koczuje grupa cudzoziemców. Jak stwierdził, dużo groźniejsze niż przekroczenie granicy państwa jest "przekroczenie granicy podłości".

- Nie ma nic gorszego, niż gdy granicę wytyczoną przez zupełnie elementarną moralność przekracza już nie jeden człowiek czy grupa ludzi, a przekracza władza - mówił dalej.

- Tego kryzysu, jaki mamy dzisiaj w Usnarzu Górnym, w ogóle nie musiało być. Tylko dziś w Polsce są u władzy politycy, którzy nie wahają się powiedzieć o więźniach politycznych na Białorusi, że to jest "polityczne złoto" - kontynuował.

- Dla tej władzy to, co się dzieje dziś na granicy polsko-białoruskiej, to jest polityczne złoto, polityczne diamenty - powiedział.

Jak stwierdził lider PO, wywołanie zamieszania na granicy to "spotkanie złych intencji i złych polityków". Wymienił tu Alaksandra Łukaszenkę i Jarosława Kaczyńskiego. - Nie chcę żyć w kraju, gdzie władza stawia dylemat: albo bezpieczeństwo, albo człowieczeństwo - stwierdził Tusk.

Tusk: dla władzy to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, to polityczne złoto ZDJĘCIA ORGANIZATORA

Debata Tusk-Trzaskowski

Po wystąpieniach politycy przystąpili do debaty. Odpowiadają na pytania publiczności.

Autor:mjz

Źródło: TVN24