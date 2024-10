Były dyrektor w strategicznej dla państwa agencji zatrzymany. "Z pewnością nie ostatni"

"Agenci CBA zatrzymali dzisiaj w Warszawie Huberta B., byłego dyrektora Biura Zakupów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, który był odpowiedzialny za politykę zakupową Agencji. Mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury. Śledztwo nadzoruje wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Katowicach" - przekazał w mediach społecznościowych rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński.

Dobrzyński przekazał w rozmowie z "Faktami" TVN, że Hubert B. został zatrzymany dzisiaj w miejscu swojego zamieszkania. - Agenci później wykonywali z nim czynności procesowe. Chodzi dokładnie o zabezpieczenie dokumentów, zabezpieczenie rzeczy, nośników elektronicznych. Następnie zostanie przewieziony do Prokuratury Krajowej Wydziału Zamiejscowego w Katowicach - mówił.

- Śledztwo dotyczy dość poważnej sprawy przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków właśnie w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. O tym, że są tam pewne nieprawidłowości, jest to powszechnie znana wiedza. Faktem jest, że nie jest to pierwsza osoba i z pewnością nie ostatnia zatrzymana do tej sprawy - dodał.