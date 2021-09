Sąd: Rafał P. ma stawić się do więzienia za znęcanie się nad żoną. Odrzucone zażalenie, jakie złożył były radny PiS

Zażalenie Rafała P., byłego radnego Prawa i Sprawiedliwości z Bydgoszczy, prawomocnie skazanego za znęcanie nad żoną, nie zostało uwzględnione przez tamtejszy sąd okręgowy - przekazała "Gazeta Wyborcza". To oznacza, że mężczyzna będzie musiał odbyć karę dwóch lat więzienia, który to wyrok uprawomocnił się w marcu 2020 roku.

Brak kary

Bita i poniżana

Kobieta swoją historię opowiedziała przed kamerami w rozmowie z reporterką magazynu "Polska i Świat". - Po tym, jak byłam pobita, musiałam go przepraszać. Najgorsze było to, że po tym on się uspokajał, i potem musiałam przyjść i z nim współżyć. Po takich sześciu godzinach ja musiałam to zrobić - opowiadała kobieta. Mąż miał jej także grozić śmiercią, jeśli próbowałaby od niego odejść. Odciął ją od rodziny, przyjaciół, zabronił nawet chodzić do psychologa. Uciekła z domu dzięki pomocy bliskich.