Polska "Gra o tron, a właściwie o dwa". Prezent dla Donalda Trumpa to "sytuacja bez precedensu" Sebastian Zakrzewski |

Grzegorz Łakomski o "grze o dwa trony" w kancelarii prezydenta Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24+

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Dziennikarz "Czarno na białym" Grzegorz Łakomski ujawnił, że Karol Nawrocki podarował prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi na jego urodziny zdobiony bursztynami fotel. Prezent pozostawał przez około pół roku w tajemnicy przed opinią publiczną.

Grzegorz Łakomski o prezencie dla Donalda Trumpa. "Absolutna tajemnica"

- Nie jest to rzecz normalna, zwłaszcza w relacjach między głowami państw, że tego typu gesty, prezenty utrzymuje się w tajemnicy. A to było utrzymane w absolutnej tajemnicy zarówno w kancelarii prezydenta, jak i MSZ o tym nie wiedział - powiedział Łakomski w czwartek na antenie TVN24. Wskazał, że nawet polska ambasada w Waszyngtonie nie miała wiedzy o podarunku, mimo że zwyczajowo pomaga w kwestiach logistycznych polskim delegacjom dyplomatycznym.

Dziennikarz dodał, że rozmawiał o "bursztynowym tronie" z osobą, która przez wiele lat zajmowała się m.in. wymianą podarunków między przedstawicielami państw. - Mój rozmówca, który ma w tym duże doświadczenie, mówi, że to jest sytuacja bez precedensu, że nie zna drugiej takiej sytuacji, żeby tego typu prezent był utrzymywany w tajemnicy przez polskiego prezydenta - zaznaczył.

"Tron z bursztynu" - prezent od Karola Nawrockiego dla Donalda Trumpa Źródło zdjęcia: TVN24+

Łakomski wskazał, że w Stanach Zjednoczonych obowiązuje rejestr, do którego musi być wpisany każdy prezent o wartości ponad 500 dolarów, który trafił w ręce amerykańskiego prezydenta.

- Potem specjalna komisja takie prezenty wycenia, określa ich wartość i byli prezydenci Stanów Zjednoczonych mogą je wykupić na własność, ale muszą zapłacić cenę, na jaką ta komisja go wyceni - tłumaczył. Uzupełnił, że nie otrzymał jeszcze odpowiedzi z biura prasowego Białego Domu w sprawie prezentu.

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Kiedy narodził się pomysł "tronu" dla Donalda Trumpa?

- Można powiedzieć, że to jest cała gra o tron, a właściwie o dwa trony - mówił Łakomski i przypomniał, że pierwszy fotel, podobny do tego, jakim obdarowany został Trump, wykonał znany w Trójmieście artysta Lucjan Myrta. "Pierwszy tron" odebrał od niego Andrzej Duda w 2018 roku z okazji stulecia niepodległości naszego państwa.

Fotel zdobiony bursztynem na 100-lecie odzyskanej niepodległości Fotel zdobiony bursztynem na 100-lecie odzyskanej niepodległości Źródło zdjęcia: Jakub Szymczuk/KPRP Fotel zdobiony bursztynem na 100-lecie odzyskanej niepodległości Źródło zdjęcia: Jakub Szymczuk/KPRP Fotel zdobiony bursztynem na 100-lecie odzyskanej niepodległości Źródło zdjęcia: Jakub Szymczuk/KPRP Fotel zdobiony bursztynem na 100-lecie odzyskanej niepodległości Źródło zdjęcia: Jakub Szymczuk/KPRP Fotel zdobiony bursztynem na 100-lecie odzyskanej niepodległości Źródło zdjęcia: Jakub Szymczuk/KPRP Fotel zdobiony bursztynem na 100-lecie odzyskanej niepodległości Źródło zdjęcia: Jakub Szymczuk/KPRP Fotel zdobiony bursztynem na 100-lecie odzyskanej niepodległości Źródło zdjęcia: Jakub Szymczuk/KPRP Fotel zdobiony bursztynem na 100-lecie odzyskanej niepodległości Źródło zdjęcia: Jakub Szymczuk/KPRP

- Kancelaria prezydenta pokazała nawet zdjęcia. Ten tron stoi nadal w Belwederze. (...) Wtedy narodził się też pomysł w kancelarii prezydenta Dudy, żeby podobny tron, ale już z symbolami nie polskimi, tylko amerykańskimi, dać jako prezent Donaldowi Trumpowi, który miał wtedy swoją pierwszą kadencję. Do tego jednak nie doszło, bo prezydent Duda nie miał okazji bezpośrednio gościć prezydenta Trumpa - wyjaśnił.

Kancelaria Dudy zamówiła prezent dla Trumpa u Lucjana Myrty. - Kilka lat ten tron był u niego. Dopiero po kilku latach kancelaria prezydenta Nawrockiego odezwała się do artysty i jakoś przed urodzinami prezydenta Trumpa ktoś w kancelarii sobie przypomniał, że to nawet może być dobry prezent - opisywał dziennikarz.

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