Polska Legendarny aktor chwali Radosława Sikorskiego i jego żonę Anne Applebaum. Minister komentuje

Radosław Sikorski o pochwałach ze strony Johna Cleese'a Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Legendarny brytyjski aktor komediowy John Cleese, znany przede wszystkim z grupy Monty Python, pochwalił ministra obrony narodowej Radosława Sikorskiego za jego wystąpienie podczas konferencji w Kijowie.

"Dziękuję, Polsko" - napisał Cleese, odnosząc się do streszczenia wystąpienia, które na X zamieścił Louis Duclos, francuski konsultant i analityk geopolityczny z Paryża.

Thank you, Poland https://t.co/mqdOFMJbnm — John Cleese (@JohnCleese) September 14, 2026 Rozwiń Źródło: X

Chwilę wcześniej Cleese pochwalił wypowiedź Anne Applebaum na temat Ukrainy - historyczki i laureatki Nagrody Pulitzera, a prywatnie żony Radosława Sikorskiego.

"Wspaniały klarowny fragment o Ukrainie autorstwa znakomitej Anne Applebaum" - napisał, odnosząc się do jej opinii, że rosyjski dyktator Władimir Putin dostrzegł ukraiński ruch demokratyczny i pomyślał, że "skoro mogą to zrobić na Ukrainie, to ludzie mogą to zrobić również w Rosji - muszę więc to zdławić".

A wonderfully clear piece about Ukraine from the wonderful Anne Applebaum https://t.co/UzhlJQRtjH — John Cleese (@JohnCleese) September 14, 2026 Rozwiń Źródło: X

Sikorski reaguje na pochwałę od Cleese'a

"Nie każde małżeństwo może tego samego dnia dostać pochwałę od wielkiego Johna Cleese" - napisał po południu Radosław Sikorski.

Nie każde małżeństwo może tego samego dnia dostać pochwałę od wielkiego @JohnCleese. https://t.co/ULViiclIpZ — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 14, 2026 Rozwiń Źródło: X

Szef polskiej dyplomacji opowiadał w "Tak jest" w TVN24 na temat przygotowania Polski do wojny hybrydowej. Na wstępie rozmowy przyznał, że to duża rzecz "dostać pochwałę i dla siebie, i dla żony tego samego dnia".