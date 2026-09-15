Legendarny aktor chwali Radosława Sikorskiego i jego żonę Anne Applebaum. Minister komentuje
Legendarny brytyjski aktor komediowy John Cleese, znany przede wszystkim z grupy Monty Python, pochwalił ministra obrony narodowej Radosława Sikorskiego za jego wystąpienie podczas konferencji w Kijowie.
"Dziękuję, Polsko" - napisał Cleese, odnosząc się do streszczenia wystąpienia, które na X zamieścił Louis Duclos, francuski konsultant i analityk geopolityczny z Paryża.
Chwilę wcześniej Cleese pochwalił wypowiedź Anne Applebaum na temat Ukrainy - historyczki i laureatki Nagrody Pulitzera, a prywatnie żony Radosława Sikorskiego.
"Wspaniały klarowny fragment o Ukrainie autorstwa znakomitej Anne Applebaum" - napisał, odnosząc się do jej opinii, że rosyjski dyktator Władimir Putin dostrzegł ukraiński ruch demokratyczny i pomyślał, że "skoro mogą to zrobić na Ukrainie, to ludzie mogą to zrobić również w Rosji - muszę więc to zdławić".
Sikorski reaguje na pochwałę od Cleese'a
"Nie każde małżeństwo może tego samego dnia dostać pochwałę od wielkiego Johna Cleese" - napisał po południu Radosław Sikorski.
Szef polskiej dyplomacji opowiadał w "Tak jest" w TVN24 na temat przygotowania Polski do wojny hybrydowej. Na wstępie rozmowy przyznał, że to duża rzecz "dostać pochwałę i dla siebie, i dla żony tego samego dnia".