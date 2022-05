Bogna Janke odchodzi z Kancelarii Prezydenta

czytaj dalej

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Polska jest gotowa zrobić wszystko, by poszerzyć możliwości transportu zboża z Ukrainy. Poinformował, że kwestia "bezpieczeństwa żywnościowego" była jednym z tematów rozmów na unijnym szczycie. Jak mówił, Władimir Putin i Kreml "chcą wykorzystać właśnie również tę kwestię do nacisku na wolny świat". - I robią to z perfidią, z premedytacją, nie bacząc na to, że może to oznaczać głodowanie milionów ludzi - dodał.