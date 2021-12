Zagrożenie lawinowe w Bieszczadach

czytaj dalej

Były oficer BOR, który 10 lutego 2017 roku brał udział w wypadku premier Beaty Szydło w Oświęcimiu, powiedział, że zarówno on, jak i reszta funkcjonariuszy składali w śledztwie fałszywe zeznania. Szef PO Donald Tusk skomentował, że rządzący "doprowadzili do katastrofy, winę zrzucili na ofiarę, niszcząc jej życie". Do jego wypowiedzi odnieśli się politycy. "Tak wygląda zderzenie interesu totalnej władzy, która chciała ukryć prawdę, ze zwykłym Polakiem" - napisał lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.