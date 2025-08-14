Logo strona główna
Polska
Będziemy "polonizować" czołgi K2? Ambicje są, wiele niewiadomych też

Michał Istel
Michał Istel
Obecne kierownictwo MON chwali się, że przywrócono produkcję czołgów w Polsce. Poprzedni szef MON utrzymuje, że właśnie z tej produkcji zrezygnowano. Na przykładzie umów na koreańskie czołgi K2 widać, że "polonizacja" przemysłu zbrojeniowego to nie taka prosta sprawa.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Na podstawie umowy podpisanej z Koreą Południową 1 sierpnia mamy pozyskać 180 koreańskich czołgów K2, w tym pierwszych w spolonizowanej wersji K2PL.
  • Jednak podpisana za poprzedniego rządu w 2022 roku umowa ramowa mówiła o tysiącu czołgów K2. Kluczowe zapisy dotyczyły przeniesienia w przyszłości technologii do Polski.
  • Zdaniem byłego szefa MON z tego właśnie zrezygnowano.
  • Nie jest to prawdą, choć do tego, by "polski czołg" był w stu procentach polski, jeszcze daleka droga.

"Jesteśmy w Gliwicach - miejscu, w którym będą powstawać spolonizowane czołgi K2. To właśnie tutaj, w Bumarze-Łabędy, dojdzie do transferu technologii. Polska zyska zdolność do produkcji czołgów" - tak mówił 1 sierpnia 2025 roku minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, stojąc w hangarze na tle czołgu oraz polskich i południowokoreańskich flag. "Przywracamy produkcję pancerną do Gliwic, do Bumar-Łabędy. Tu zawsze była stolica pancerniaków" - wtórował mu wiceminister Paweł Bejda. Chwilę wcześniej podpisano umowę, którą Bejda nazwał "najlepiej wynegocjowanym kontraktem, jaki tylko można było". Na jej podstawie Polska pozyska 180 koreańskich czołgów K2, w tym pierwszych w spolonizowanej wersji K2PL złożonych lub wyprodukowanych w Gliwicach z użyciem polskich części.

Lecz podczas gdy obecne kierownictwo MON mówi o "przywracaniu produkcji pancernej" do Polski, były minister obrony Mariusz Błaszczak twierdzi coś przeciwnego. Przekonuje, że Polacy mogą zapomnieć o tysiącu czołgów K2, które on za czasów Zjednoczonej Prawicy miał rzekomo zapewnić Polsce, gdy kierował resortem.

Więc jak to ma być z tymi czołgami: będziemy je produkować czy nie? Będą koreańskie czy polskie? I o co chodzi z polonizacją przemysłu zbrojeniowego? Wraz z ekspertami przyjrzeliśmy się tej sprawie.

