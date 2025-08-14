Będziemy "polonizować" czołgi K2? Ambicje są, wiele niewiadomych też

Nawet jeśli czołg K2PL powstanie u nas, nie znaczy to, że będzie w stu procentach skompletowany z wyprodukowanych w Polsce zespołów i części

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Na podstawie umowy podpisanej z Koreą Południową 1 sierpnia mamy pozyskać 180 koreańskich czołgów K2, w tym pierwszych w spolonizowanej wersji K2PL.

Jednak podpisana za poprzedniego rządu w 2022 roku umowa ramowa mówiła o tysiącu czołgów K2. Kluczowe zapisy dotyczyły przeniesienia w przyszłości technologii do Polski.

Zdaniem byłego szefa MON z tego właśnie zrezygnowano.

Nie jest to prawdą, choć do tego, by "polski czołg" był w stu procentach polski, jeszcze daleka droga.

"Jesteśmy w Gliwicach - miejscu, w którym będą powstawać spolonizowane czołgi K2. To właśnie tutaj, w Bumarze-Łabędy, dojdzie do transferu technologii. Polska zyska zdolność do produkcji czołgów" - tak mówił 1 sierpnia 2025 roku minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, stojąc w hangarze na tle czołgu oraz polskich i południowokoreańskich flag. "Przywracamy produkcję pancerną do Gliwic, do Bumar-Łabędy. Tu zawsze była stolica pancerniaków" - wtórował mu wiceminister Paweł Bejda. Chwilę wcześniej podpisano umowę, którą Bejda nazwał "najlepiej wynegocjowanym kontraktem, jaki tylko można było". Na jej podstawie Polska pozyska 180 koreańskich czołgów K2, w tym pierwszych w spolonizowanej wersji K2PL złożonych lub wyprodukowanych w Gliwicach z użyciem polskich części.

Lecz podczas gdy obecne kierownictwo MON mówi o "przywracaniu produkcji pancernej" do Polski, były minister obrony Mariusz Błaszczak twierdzi coś przeciwnego. Przekonuje, że Polacy mogą zapomnieć o tysiącu czołgów K2, które on za czasów Zjednoczonej Prawicy miał rzekomo zapewnić Polsce, gdy kierował resortem.

Więc jak to ma być z tymi czołgami: będziemy je produkować czy nie? Będą koreańskie czy polskie? I o co chodzi z polonizacją przemysłu zbrojeniowego? Wraz z ekspertami przyjrzeliśmy się tej sprawie.