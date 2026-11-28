Polska Będzie kontrola zespołów w Sejmie. Sprowadzane "do roli humoreski" Oprac. Barbara Sobska |

PiS chce założyć zespół do spraw ładu konstytucyjnego. Nie ma zgody marszałka Sejmu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

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Po raz pierwszy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty sprzeciwia się powstaniu kolejnego zespołu parlamentarnego. - Nie pozwolę, żeby pan dyskotekę przenosił do polskiego Sejmu - powiedział. To aluzja do wystąpienia Michała Wójcika z PiS przed Trybunałem Konstytucyjnym [zaśpiewał utwór Krzysztofa Krawczyka "Jak minął dzień" - red.], kiedy partia ta przekonywała, że walczy z zamachem stanu.

Teraz z tym samym PiS chce walczyć w Sejmie. Chce też powołać parlamentarny zespół ds. przywrócenia oraz naprawy ładu konstytucyjnego. Andrzej Śliwka z PiS poinformował, że politycy tej formacji przygotowali już odwołanie od zarządzenia marszałka.

- Ład Konstytucyjny jest przywracany po tym, co zrobił PiS. Jeżeli pisowcy chcą taki zespół powołać, to jest kpina tak naprawdę - stwierdził Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej.

Posiedzenie Sejmu Źródło zdjęcia: PAP

To ocena polityczna. A jak tłumaczy decyzję Czarzasty? - Obowiązkiem marszałka Sejmu jest stanie na straży praw, obowiązków i powagi Sejmu. Mając to na uwadze, odmówiłem zgody na utworzenie tego zespołu - przekazał.

PiS grzmi, że to początek cenzury w Sejmie. - [Czarzasty] pokazuje, jaki chce Sejm. Chce Sejm, który będzie Sejmem zamkniętym, który nie będzie krytykował władzy, który nie będzie krytykował obecnej koalicji rządzącej - przekonywał Andrzej Śliwka.

Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej odpowiada, że nie o cenzurę tu chodzi, ale o to, że nazwa zespołu zawiera tezy, które są sprzeczne z rzeczywistością.

Marszałek chce się zająć sejmowymi zespołami

Decyzja marszałka Sejmu jest jednoosobowa. Zgodnie z nowymi regułami, wprowadzonymi w tej kadencji Sejmu, zespoły muszą mieć regulamin działalności. Ich nazwa i to, czym się zajmują, nie mogą naruszać powagi Sejmu. Wymogiem ich utrzymania jest też obowiązek organizowania posiedzeń przynajmniej raz na pół roku.

- Bierzemy się za obserwowanie pracy tych zespołów - poinformował Czarzasty. Na początek marszałek chce likwidacji 20 zespołów - te miały od pół roku nie zebrać się ani razu.

- Często te zespoły funkcjonują dwa razy. Pierwszy i ostatni. Z chwilą otwarcia i z chwilą zakończenia - zwrócił uwagę Tomasz Trela z Nowej Lewicy.

Zespoły sejmowe "sprowadzane do humoreski"

Problem jest dość obszerny, bo zespołów w Sejmie jest ponad 300. Wśród nich takie, które zajmują się tym, co ważne - infrastrukturą, zdrowiem czy lokalnymi sprawami. Ale wyobraźnia posłów sięga znacznie dalej. - Mieszkańcy Szczecina mogą zastanawiać się, dlaczego nie ma zespołu chroniącego szczecińskiego paprykarza - powiedział Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej.

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Posłowie Konfederacji bronią na przykład polskiego tatara i prawa do spożywania mięsa. - Polski tatar nie potrzebuje obrony parlamentarnej. To jest właśnie przykład sprowadzania zespołów do roli humoreski, gdzie są one przedmiotem kpin - ocenił Konwiński.

Członkowie zespołu przekonywali jednak, że o żadnych kpinach mowy nie ma. - Będziemy chcieli debatować na tym zespole na temat katastrofalnej sytuacji producentów żywności - zapowiadał w marcu 2025 roku Grzegorz Płaczek z Konfederacji.

Praca w zespołach poselskich jest darmowa. - Jest wystarczająco dużo komisji stałych, żeby się takimi rzeczami zajmować, a nie wydzielać zespoły, zabierać miejsce, czas i pracowników kancelarii Sejmu - ocenił Tomasz Trela.

Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że zespół do spraw naprawy ładu konstytucyjnego będzie działał wbrew zakazowi marszałka. To oznacza, że posłowie nie będą mogli korzystać ze wsparcia technicznego Sejmu, czyli na przykład nie dostaną sali na swoje obrady.