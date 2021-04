"Nie wiem, jak wpływowym politykiem jest Beata Szydło, ale nie ma kompetencji do zasiadania w Radzie"

"Uprzywilejowanie prawicy we wszystkich instytucjach kultury jest zjawiskiem powszechnym"

Według niego "uprzywilejowanie prawicy we wszystkich instytucjach kultury jest zjawiskiem już w tej chwili powszechnym". - Można powiedzieć, że premier [Piotr - przyp. red.] Gliński i jego współpracownicy dokonali w pewnym sensie zamachu na wszystkie instytucje kultury w Polsce - przyznał. Przypomniał, że "w większości tych instytucji wymieniono dyrektorów na ludzi posłusznych władzy" i "dokonuje się to teraz na przykładzie Rady Muzeum Auschwitz".

Śpiewak: klasyczny zamach na instytucje

Profesor Śpiewak stwierdził, że pochodzenie Beaty Szydło "nie ma nic do rzeczy". Jego zdaniem nie jest ona muzealnikiem. Skomentował, że cała sytuacja to "nieporozumienie". - To klasyczny zamach na instytucje - skwitował, dodając, że nominacja ta to "fundamentalny błąd".