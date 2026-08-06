JEDEN NA JEDEN Barbara Nowacka ocenia rok prezydentury Karola Nawrockiego. "Tego mogliśmy się po nim spodziewać" Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Nowacka: symbolem prezydentury Nawrockiego są bezsensowne i szkodliwe dla Polski weta Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Gadomski

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W czwartek 6 sierpnia mija równo rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. 12 miesięcy prezydentury podsumowywała w "Jeden na jeden" w TVN24 ministra edukacji Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej. - Pan prezydent bardzo często niestety podejmuje decyzje, które są w interesie jednego PiS-u, drugiego PiS- u, jego budowania się politycznego, ale na pewno nie są w interesie Polski i Polaków - oceniła polityczka.

Jak dodała, "rozumie", że można mieć "inny pomysł na politykę". - Ja mogę mieć inne poglądy niż pan prezydent, mogę się nie zgadzać z wieloma sprawami, o których mówi. Nie podoba mi się jego styl uprawiania polityki, te okrzyki, przedziwne ułaskawienia - wymieniała. Jednak, jak mówiła, "to, że pan prezydent wetuje ustawy, które są po prostu Polsce potrzebne" jest według niej "skandaliczne".

Nowacka o wetach Nawrockiego

Według Nowackiej decyzji prezydenta o ułaskawieniu skazanego na zakaz stadionowy "Starucha" "mogliśmy się spodziewać". - To bym mogła powiedzieć: zero zaskoczenia, wielkie zażenowanie - skwitowała.

Wskazała jednak na decyzje Nawrockiego o zawetowaniu szeregu ustaw. - SAFE, ustawa regulująca rynek kryptowalut, porządkująca kwestie dotyczące firm rodzinnych - wymieniała. Jak oceniła ministra, "to takie uderzanie w budżet tylko dlatego, żeby pokazać, że im gorzej dla rządu, czyli im gorzej dla Polski i polskiej gospodarki, tym Nawrocki jest silniejszy".

- To, że pan prezydent, zwierzchnik sił zbrojnych, uderzył w polską policję, w polską armię, wetując SAFE, to jest po prostu skandal - powiedziała. Wskazała też "weta, które dostawało Ministerstwo Cyfryzacji w ramach ustaw, które wspierałyby bezpieczeństwo, higienę cyfrową i przeciwdziałały dezinformacji".

W jej ocenie symbolem prezydentury Nawrockiego są zatem "bezsensowne i, mówiąc szczerze, szkodliwe dla Polski weta". - Niektórzy pytają, komu to służy - mówiła Nowacka. - Ja wiem, komu to nie służy. Oczywiście czasami dziki chichot radości na Kremlu może być, ale przede wszystkim to nie służy Polakom - oceniła.

Nowacka: brak profesjonalizmu w kancelarii prezydenta

Wskazała też, że prezydent "zawetował ustawę, która wspierała wdrażanie reformy Kompas Jutra", jednak w uzasadnieniu do swojej decyzji "odwołał się do tekstu, którego nie było w ustawie". - To pokazuje też kompletny brak profesjonalizmu jego kancelarii - mówiła. - Ja wiem, że on tam wziął takich ambitnych polityków, ale ambicja powinna być łączona z jakąkolwiek kompetencją. Tutaj jest chęć pokazania się i zaistnienia - komentowała Nowacka.

Oceniła też, że choć premier Donald Tusk nazwał go "politykiem wagi ciężkiej na prawicy", to "ten ciężar powinien iść z pewnego rodzaju finezją". - Bo polityka to nie jest wyłącznie boks. To jest bardzo często finezyjna gra, ale gra, która nie jest zabawą - powiedziała.

Wyraziła nadzieję, "że kiedyś może wśród tych różnych pomagierów prezydenta Nawrockiego jakaś refleksja nastąpi". - Trzymam kciuki, że nastąpi też u niego - dodała.

OGLĄDAJ: Pierwszy rok Nawrockiego. Nowacka: symbolem bezsensowne i szkodliwe weta Zobacz cały materiał