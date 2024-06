Nowacka: Hołownia ma dowód empiryczny, że Tusk pomógł i rzucił koło ratunkowe Trzeciej Drodze

Ministra edukacji Barbara Nowacka mówiła w TVN24 o Trzeciej Drodze i jej wyniku w wyborach do europarlamentu. Stwierdziła, że jej rezultat to "dowód empiryczny", że w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych "Donald Tusk pomógł i rzucił koło ratunkowe Trzeciej Drodze".

W "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 gościła ministra edukacji Barbara Nowacka. Była pytana o swoje słowa dotyczące wyniku Trzeciej Drogi w wyborach do europarlamentu. Powiedziała wtedy: - No to się pan Szymon (Hołownia - red.) doczekał.

- To było nawiązanie do opowiadań o głosach, które zostały przekazane. Takich głosach, które wyborcy, którzy głosowaliby 15 października na Koalicję Obywatelską, przekazali, żeby ratować Trzecią Drogę. W sferze publicznej była dyskusja, czy to były głosy ratunkowe. Dzisiaj wiemy, że były to głosy ratunkowe - mówiła w poniedziałek w TVN24.

- Marszałek Hołownia to podważał, a dzisiaj ma dowód empiryczny, że faktycznie Donald Tusk pomógł i rzucił koło ratunkowe Trzeciej Drodze - stwierdziła Nowacka.

Ministra zaznaczyła, że cieszy się z tego, że Trzecia Droga jest w parlamencie, bo "dzięki temu mamy szeroką, barwną koalicję". - Trzeba realnie patrzyć na politykę i mieć świadomość, że Koalicja Obywatelska jest najsilniejszą formacją i to program Koalicji w głównej mierze narzuca kierunek polityczny - dodała.

Nowacka: od września przyszłego roku będzie jedna godzina religii

Ministra edukacji była też pytana o religię w szkołach i redukcję godzin lekcyjnych poświęconych na ten przedmiot. Przekazała, że od września 2025 roku w szkołach będzie jedna godzina religii. - Rozpoczęliśmy prace w ministerstwie nad redukcją godzin religii do jednej godziny tygodniowo. Tak jak się zobowiązałam, tak te prace ruszą - wyjaśniała.

Pytana, czy był sprzeciw w tej sprawie ze strony koalicjantów z PSL, odparła: - Były prośby, żebyśmy poczekali z działaniami na spokojniejszy moment. Ten spokojniejszy moment nastąpił.

- To skomplikowany proces, wymaga spotkań ze wszystkimi Kościołami, rozmów, przygotowania szkół, bo to trochę zmieni organizację lekcji. Zleciłam już prace nad przygotowaniem rozporządzenia, które wprowadzi tę jedną godzinę - poinformowała.

Nowacka: mam już 11 milionów złotych odzyskanych z różnych inwestycji pana Czarnka

Nowacka powiedziała, że w MEN "robi porządek", dotyczący między innymi inwestycji poprzedniego kierownictwa.

- Mam już 11 milionów złotych odzyskanych z różnych inwestycji pana Czarnka, w tym willi plus. Są już dwie fundacje, które mają decyzje o zwrocie środków - to są Dumni z Elbląga i Integra. 11 milionów złotych wróci do budżetu państwa - przekazała.

Nowacka: nie ma prac nad zmianą świadectw

Ministra przekazała, że w jej resorcie "nie ma żadnych prac nad zmianą świadectw". - Znam różne dyskusje tego dotyczące, ale wiem, że rodzice są do tego mega przekonani i nie ma takiej atmosfery, żebyśmy zmieniali kwestię pasków - podkreśliła.

Mówiła też, że "listy lektur są jeszcze w rządowej pracy". - Do końca czerwca ten dokument wróci do MEN i będzie opublikowany. My tę redukcję podstaw programowych przygotowaliśmy i wypuściliśmy z ministerstwa .Robimy redukcję o 20 procent. Po długich dyskusjach, wysłuchaniach publicznych, konsultacjach, decyzja jest taka, że część lektur przesuwamy do czytania we fragmentach - dodała.

- Problem jest w tym, że młodzież nie lubi czytać, ponieważ odrzuca lektury. Jeżeli się zmusza ich do przeczytania całości, to czytają bryki - wskazywała.

Autorka/Autor:ads//mm

Źródło: TVN24