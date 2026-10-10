Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Dajemy dziecku wygadać się". Psycholożka radzi, jak rozmawiać o atakach w szkołach

|
szkola dziecko plecak rodzic rodzice corka S shutterstock_1151079065
"Dajemy dziecku wygadać się". Psycholożka radzi, jak rozmawiać o atakach w szkołach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Po ostatnich atakach w szkołach psycholożka i psychoterapeutka z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Anna Kowalska-Żelewska wyjaśniała w TVN24, jak rodzice powinni rozmawiać o tej sytuacji z dziećmi. Mówiła też o kwestii naśladowania innych dzieci. Podkreśliła, że warto się zastanowić nad tym, dlaczego "dziecko potrzebuje tego splendoru", i jak na to reagować.

W ostatnich dniach w Mazowieckiem doszło do dwóch aktów przemocy w szkołach. W szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach 15-latek zaatakował trzy osoby, w tym 37-letnią pracownicę placówki, która zmarła. Dzień wcześniej w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób, w tym pięcioro uczniów i dwoje nauczycieli. Policjanci udaremnili też prawdopodobny atak w szkole w Sierpcu.

Zgodnie z zapowiedziami premiera Donalda Tuska okolice szkół, a także same szkoły patrolowali w piątek policjanci. 59 szkół w Polsce zdecydowało o odwołaniu zajęć.

Psycholożka: należy zapytać, co dziecko wie

Psycholożka i psychoterapeutka z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Anna Kowalska-Żelewska mówiła w sobotę na antenie TVN24 o tym, jak rodzice powinni rozmawiać o tej sytuacji z dziećmi.

Podkreśliła, że powinni najpierw zapytać, "co dziecko wie". - Ono samo też zbiera różne wiadomości. Tak jak rodzic jest w matni, ono jest w swojej. Krzyś na przerwie coś powiedział, samo gdzieś zobaczyło kątem oka jakieś wiadomości. Więc pytamy: "Co ty o tym wiesz? Czy wy rozmawialiście o tym w szkole?" - powiedziała.

Zaznaczyła, że dajemy dziecku "wygadać się". Wówczas, jak dodała, "mówimy: rzeczywiście różne rzeczy się wydarzyły. Nie negujemy, bo to jest rzeczywistość". - Mówimy dziecku też coś, w co sami wierzymy, więc jeżeli te ataki były, no tak, były - dodała Kowalska-Żelewska.

- Po pierwsze, są dorośli, którzy się tymi sprawami teraz zajmują, próbują się dowiedzieć, co to było. Ja też nie wiem, nie mam pewności, więc ci nie mogę powiedzieć, że to było zamierzone, albo że to przypadek, albo że w ogóle to są osobne sprawy. (...) Są ludzie, którzy próbują się dowiedzieć. Jak się dowiemy, o co chodzi, to możemy o tym pogadać, ale na ten moment w twojej szkole jest bezpiecznie. Tam są też nauczyciele, są policjanci, którzy wchodzą, sprawdzają, co się dzieje. Więc pamiętaj, że są dorośli, którzy te sprawy biorą w swoje ręce, ale zachowuj jakąś czujność - opisywała psycholożka.

- Więc jeżeli ktoś w twoim otoczeniu zachowuje się tak, że wydaje ci się, że, kurczę, coś niepokojącego czuje, albo że to jest podejrzane, to mów tym dorosłym, którzy się tym zajmują, mów nauczycielce, psychologowi, rodzicowi. To jest też taki sposób na to, żeby zapobiegać takim sytuacjom - kontynuowała.

Pytana była o sytuację, kiedy uczniowie w szkole wygłupiają się i mówią, że też przynieśli nóż, albo, że zrobią coś złego i się z tego śmieją.

- My jako dorośli mamy to rozumieć. Więc jeżeli jestem nauczycielką, która to widzi, to mogę się podłączyć, pośmiać z nimi, po czym powiedzieć: "Słuchajcie, chyba to jest w reakcji na to, co się dzieje, jak myślicie?". I włączyć ich do tego, zadawać pytania, zaciekawiać się tym. Nie mówić: "Nie róbcie tego, to w ogóle okropne", bo oni to zrobią później w szatni, gdzie nikt tego nie będzie widział, tylko powiedzieć: "Słuchajcie, a jak myślicie, jak wy się bawicie kolejnym ostrym narzędziem, co się może stać? Obserwują was młodsi koledzy z klasy albo ktoś może to potraktować na serio. To się może nakręcić. Jak wy myślicie?". Włączyć ich do tego, zobaczyć, jaki jest odruch i później z tego odruchu przekształcić to w coś, z czego oni się czegoś nauczą - mówiła psycholożka.

"Warto się zastanowić nad tym, dlaczego to dziecko potrzebuje splendoru"

Psycholożka pytana o to, jak uświadomić dziecku, że naśladowanie innych nastolatków ani nie przynosi mu splendoru, ani nie jest czymś, czego potrzebuje, a może być dla niego wręcz niebezpieczne, powiedziała, że "warto się zastanowić nad tym, co jest krok wcześniej, dlaczego to dziecko potrzebuje tego splendoru i na to reagować". Zauważyła, że być może czuje się niezauważone, albo czuje, że "nie ma kumpli" i tego by potrzebowało.

Jak mówiła "mamy w fundacji taki program 'Gadki'". - Chodzi w nim o to, żeby pogadać z dzieckiem codziennie chwilę, znaleźć takie miejsce, że albo siadamy rano przy śniadaniu, albo idziemy na spacer z psem, albo nie wiem, nawet gramy w coś razem, ale jesteśmy obok i to jest ten moment, kiedy jest przepływ informacji i się dowiedzieć, czy on właściwie się z kimś bawi, czy on ma jakichś kumpli. Nawet w czasie tych gadek on czuje, że to jest ważne, co ma do powiedzenia. I to sprawia, że nie będzie tego szukał później w tych social mediach, spełniając jakieś kolejne wyzwania, tylko że może do tego z jakimś troszkę większym dystansem podejść - opisywała.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciał(a)byś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
PsychologiaEdukacjaSzkoładzieciPrzemoc
Czytaj także:
Huragan Isaias zerwał dach stacji benzynowej na Florydzie
W jednym z hoteli "wszystko się rozpadło". Isaias wędruje przez USA
METEO
imageTitle
Wieszczą upadek słynnej dyscypliny. "Maksymalnie dwa lata"
EUROSPORT
Jechali z prędkością 270 kilometrów na godzinę
Śmierć na S10. Na liczniku 270 kilometrów na godzinę. Śledczy sprawdzą czarną skrzynkę
Szczecin
imageTitle
Ronaldo niezastąpiony w klubie. Magiczna granica coraz bliżej
EUROSPORT
Turecka furgonetka policyjna, policja Turcja
Wypadek autokaru z polskimi turystami. Są ranni
Świat
Uratowany przez Ekopatrol łabędź
"Leżał bezwładnie, widać było, że cierpi"
WARSZAWA
ai shutterstock_2413953973_1
"To krytyczny obowiązek". Biały Dom interweniuje w sprawie sztucznej inteligencji
BIZNES
Jeden z zatrzymanych mężczyzn
Pobili 25-latka i wyrzucili go z samochodu. Trzy osoby z zarzutami
Rzeszów
Zniszczenia po przejściu trąb powietrznych na Sycylii
Trąby powietrzne na Sycylii ciskały samochodami
METEO
imageTitle
Trwa fatalna passa Linette
EUROSPORT
imageTitle
Szokujący wpis po meczu. "Twój syn powinien dostać raka i umrzeć"
EUROSPORT
W szkole pod Wyszkowem doszło do ataku z użyciem ostrego narzędzia
Po atakach w szkołach 50 tysięcy kontroli i 76 zatrzymanych
WARSZAWA
23 min
pc
Francuzi i Hiszpanie mają dość. Co napędza społeczną frustrację?
Horyzont
Stacja benzynowa, paliwa, ceny paliw
Ceny paliw na sobotę. Nowe stawki
BIZNES
Kadr z filmu "Władca pierścieni. Drużyna pierścienia" z 2001 - to pierwsza część trylogii w reż. Petera Jacksona
Od Śródziemia do polityki. Dlaczego skrajna prawica pokochała Tolkiena
Gabriela Sieczkowska
Podejrzenie wykorzystania seksualnego dziewczynki
Opiekun obozu sportowego skazany za przestępstwa wobec dziewczynek
Lublin
Rajd kierowcy Lexusa
Jechał po chodniku, kosił słupki, uderzył w auto. Zamiast dokumentów miał odbitki ksero
WARSZAWA
imageTitle
Asysta Polaka, lider Bundesligi wypuścił zwycięstwo
EUROSPORT
Mężczyzna w Santiago w Chile próbuje uciec przed powodzią błotną
Ulicami stolicy sunęły masy błota. Nagranie
METEO
Donald Trump
Trump po ogłoszeniu Pokojowej Nagrody Nobla. "Nie zapomnimy, Norwegio"
Świat
usa, ludzie, ulica
Czy rosyjska ropa uratuje amerykańskie wybory? Korespondencja z Waszyngtonu
BIZNES
49 min
pc
Nowi w Unii, ale na cenzurowanym? Bruksela chce 15 lat próby
Szczyt Europy
Kamienica z wieżą na rogu Mokotowskiej i Wilczej wpisana do rejestru zabytków
Kamienica z wieżą i hełmem. Winda była wyłożona mahoniem
WARSZAWA
Pod Wyszkowem 15-latek przeprowadził atak na pracowników szkoły
Policyjna mobilizacja po atakach w szkołach. Podsumowanie
Polska
Siedziba MTK
USA zapowiadają sankcje na MTK. Siedem państw zapewnia wsparcie, UE obiecuje pomoc
Świat
imageTitle
Mistrzyni olimpijska broni wyzywającego stroju. "Trzeba mieć odwagę"
EUROSPORT
imageTitle
Fręch bliżej awansu po przedwcześnie zakończonym meczu
EUROSPORT
Zniszczenia po silnym trzęsieniu ziemi w Panamie
Silne trzęsienie ziemi w Panamie. Zniszczenia na zdjęciach
METEO
Michał Kołodziejczak
"Jeżeli ta rozmowa jest prawdziwa, to mamy dużą sprawę kryminalną"
Polska
imageTitle
Rzucił NFL dla matematyki. Rozwiązał problem, który istniał od dziesięcioleci
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica