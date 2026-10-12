Polska Po atakach w szkołach Włodzimierz Czarzasty zapowiada zmiany w prawie. "Bardzo szybkie ścieżki" Agata Nalepa |

Konferencja prasowa z udziałem Włodzimierza Czarzastego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański

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W poniedziałek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty spotkał się z przedstawicielami Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, sejmowej Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży oraz ekspertami zajmującymi się zachowaniem młodych ludzi w internecie.

Rozmowy dotyczyły bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci. Jak przekazano, impulsem do zorganizowania spotkania były ataki, do których doszło w ostatnich dniach w polskich szkołach.

Czarzasty: ustaliliśmy bardzo szybkie ścieżki legislacyjne

Po spotkaniu marszałek zapowiedział, że projekty ustaw dotyczące problemów młodego pokolenia otrzymają pierwszeństwo w pracach parlamentarnych.

- Ustaliliśmy bardzo szybkie ścieżki legislacyjne, jeżeli chodzi o ustawy, które będą poruszały sprawy związane z problemami młodego pokolenia - ogłosił Czarzasty.

Konferencja prasowa z udziałem Włodzimierza Czarzastego

Jak wyjaśnił, w najbliższym czasie Sejm ma zająć się kilkoma takimi projektami. Jednym z nich jest poselski projekt nowelizacji Kodeksu karnego, który przewiduje kryminalizację intymnych deepfake'ów, czyli materiałów przedstawiających spreparowane za pomocą sztucznej inteligencji treści intymne. Autorką projektu jest przewodnicząca sejmowej Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży Monika Rosa. Dokument trafił do Sejmu w ubiegłą środę.

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Nowe ustawy mają uwzględniać wpływ na młodych ludzi

Marszałek zapowiedział również prace nad rozszerzeniem oceny skutków regulacji (OSR), czyli dokumentu opisującego przewidywane konsekwencje wprowadzenia nowych przepisów. Propozycja zakłada, że przy przygotowywaniu ustaw analizowany byłby także ich wpływ na kondycję młodego pokolenia.

- To zostało przez te środowiska dzisiaj wniesione. Będziemy szybko o tym dyskutowali i decydowali. Ja zrobię wszystko, żeby w ramach OSR również były oceny wpływu poszczególnych ustaw na kondycję młodego pokolenia - zapewnił Czarzasty.

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Ataki w szkołach na Mazowszu

Spotkanie odbyło się po trzech aktach przemocy, do których doszło w ostatnich dniach w placówkach edukacyjnych na Mazowszu. W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach 15-latek zaatakował trzy osoby. Jedna z nich zmarła.

Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób (pięcioro uczniów i dwoje nauczycieli), a później jeszcze dwie osoby postronne. W jego plecaku znaleziono domowej roboty materiał wybuchowy.

Do kolejnego ataku doszło w sobotę w zespole szkół dla dorosłych przy ulicy Mińskiej w Warszawie. 21-letnia kobieta zaatakowała nożem trzy osoby. Jedna z poszkodowanych, 17-latka, została przewieziona do szpitala.

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