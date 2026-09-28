Polska Nocny alert RCB. Operowało lotnictwo Oprac. Adam Styczek |

Alert dla Lubelszczyzny w związku z atakiem na Ukrainę. "Znajdź bezpieczne miejsce" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: X/DowOperSZ

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"Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. lubelskiego i podkarpackiego" - przekazało przed północą na platformie X Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Po kilkunastu minutach alert został odwołany.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



"UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski"



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. lubelskiego i podkarpackiego.

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W związku z zagrożeniem z powietrza na terytorium Ukrainy uruchomiliśmy Alert RCB i… pic.twitter.com/eAgCBRt0sN — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 28, 2026 Rozwiń

Trzy alerty w ciągu kilku godzin

W poniedziałek od godzin popołudniowych do wieczora w związku z atakami na Ukrainę, mieszkańcy wschodniej Polski otrzymali trzy razy alerty RCB informujące o poderwaniu polskiego lotnictwa.

- Wszyscy tej nocy będziemy w stanie podwyższonej gotowości. Nasze służby będą bacznie obserwować to, co się dzieje. Śledzimy komunikaty również z terenu Ukrainy. Podwoiliśmy również obsadę w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, gdzie jest już dwóch dyżurnych, więc wszystkie ręce na pokład i będziemy na bieżąco reagować - zapowiadał wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.