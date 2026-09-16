Anonimowe konto, Artur Chodziński i zdjęcie auta prezydenta Karola Nawrockiego. Jak to się stało?

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Jak wizyta prezydenta Karola Nawrockiego na Łotwie z grudnia 2025 roku może łączyć się z aferą Zondacrypto? O tym w "Podcaście politycznym" w TVN24+ rozmawiali Maja Wójcikowska i Konrad Piasecki.
Piasecki przypomniał, że przy okazji zagranicznej wizyty prezydenta doszło do politycznej przepychanki.
Wszystko za sprawą opublikowanego w mediach społecznościowych ubrudzonego samochodu, który odbierał Nawrockiego z płyty łotewskiego lotniska. Wówczas szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz zarzucał dyplomacji kierowanej przez Radosława Sikorskiego, że nie dba o prestiż państwa polskiego i prezydenta.
Szef MSZ przekąśliwie "bardzo przeprosił pana prezydenta, że strona łotewska, zasłaniając się deszczem, podstawiła niewypucowane auto".
Zdjęcie na profilu Chodzińskiego. Możliwa "poszlaka" w aferze Zondacrypto
Kluczowe dla tej historii jest to, kto stał za opublikowaniem pierwotnego zdjęcia.