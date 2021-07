Dwa tygodnie temu opuścił klub PiS, teraz wraca. Kaczyński: chciałem przeprosić publicznie pana posła

Pod koniec czerwca z klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości odeszło troje posłów - Zbigniew Girzyński, Małgorzata Janowska i Arkadiusz Czartoryski. Stworzyli oni koło poselskie Wybór Polska. Spowodowało to, że w klubie PiS zostało 229 posłów, co nie dawało samodzielnej większości. Tydzień później Jarosław Kaczyński ogłosił, że do klubu dołączył poseł Lech Kołakowski , członek Partii Republikańskiej.

Kaczyński: Czartoryski wraca do klubu PiS

W środę Kaczyński poinformował o kolejnym transferze do klubu PiS. Wraca do niego Arkadiusz Czartoryski, który niespełna dwa tygodnie temu opuścił klub.

- Według mojego rozeznania, to wszystko, co czyniono w tej sprawie (posła Czartoryskiego - red.), było bezpodstawne, zakończyło się stwierdzeniem braku czynów, które mogłyby uchodzić za karygodne, czy naganne moralnie. Nie było moich żadnych decyzji w tej sprawie, ale chciałem jako szef partii i jako wicepremier przeprosić publicznie pana posła. Sprawy długo się ciągnęły, zaszły za daleko - powiedział Kaczyński.

We wrześniu ubiegłego roku do domu Czartoryskiego weszli agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Chodziło o sprawę zamówień zlecanych przez spółkę PGE Dystrybucja jednej z prywatnych firm z siedzibą w Ostrołęce.

Po swoim odejściu z klubu PiS Czartoryski powiedział w wywiadzie dla "Do Rzeczy", że w PiS "panuje zarządzanie poprzez zastraszanie". - Posłowie usłyszeli: "Spróbuj się wychylić, to wpadnie do ciebie CBA". To jest sytuacja, w której nie da się normalnie funkcjonować - mówił.