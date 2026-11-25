Polska Prezydent dostał w prezencie piłę? Fotograf zabrał głos Maciej Wacławik |

Przydacz o wizycie Nawrockiego w Argentynie: podstawowym celem rozmowa w ramach G20 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Presidencia de Argentina / HANDOUT

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Prezydenci Polski i Argentyny spotkali się we wtorek. Podczas wizyty w siedzibie argentyńskiego przywódcy w Buenos Aires Nawrocki i Milei zapozowali do wspólnego zdjęcia ze złotą piłą łańcuchową. Mileiowi zdarzało się występować z piłą podczas wieców, przed wyborami prezydenckimi w 2023 roku, a w ubiegłym roku miał podarować piłę miliarderowi Elonowi Muskowi.

Niektóre polskie portale podały, że Nawrocki otrzymał piłę w prezencie od Mileia. Wpis sugerujący to zamieścił również m.in. poseł Paweł Śliz (Polska 2050). "Różne są formaty, różne są zwyczaje. Ja w gości przynoszę wino, prezydent tron bursztynowy. Ja z wakacji przywożę magnes na lodówkę, prezydent złotą piłę łańcuchową" - napisał w serwisie X.

Różne są formaty, różne są zwyczaje. Ja w gości przynoszę wino, @prezydentpl tron bursztynowy. Ja z wakacji przywożę magnes na lodówkę, prezydent złotą piłę łańcuchową.



https://t.co/AF6xvFP8nn — Paweł Śliz (@SlizPawel) November 24, 2026 Rozwiń

Piła elementem wystroju

Mikołaj Bujak, fotograf Kancelarii Prezydenta RP, który uwieczniał wizytę Nawrockiego w Argentynie, odniósł się do sugestii dotyczących rzekomego prezentu na X. "Piła jest stałym elementem wystroju gabinetu prezydenta Argentyny, a prezydent Nawrocki wręczył rękawice Józefa Młynarczyka" - przekazał. Bujak zamieścił we wpisie zdjęcie, na którym Milei przymierza białą rękawicę piłkarską.

🇵🇱➡️🇦🇷 Prezydent Polski wręczył piłę mechaniczną Prezydentowi Argentyny. Zimno!



🇦🇷➡️🇵🇱 Prezydent Argentyny wręczył piłę mechaniczną Prezydentowi Polski. Zimno!



<teraz wjeżdżam ja, cały na biało>



➡️ Piła jest stałym elementem wystroju gabinetu Prezydenta Argentyny, a Prezydent… pic.twitter.com/ZMoMcbJkxb — Mikołaj Bujak (@mikolaj_bk) November 24, 2026 Rozwiń

Józef Młynarczyk to bramkarz reprezentacji Polski, który reprezentował nasz kraj m.in. na mundialu w 1982 roku. Polacy zdobyli wówczas trzecie miejsce. Milei w przeszłości był piłkarzem, na pozycji bramkarza grał w klubie Chacarita Juniors.

Nawrocki w Argentynie

Kancelaria prezydenta poinformowała w niedzielę, że w dniach 23-27 listopada Karol Nawrocki złoży oficjalne wizyty w Argentynie i Chile. W ich trakcie spotka się między innymi z prezydentem Argentyny Javierem Mileiem oraz prezydentem Chile Jose Antonio Kastem.

- Obaj pochodzą z raczej prawicowych środowisk politycznych. W związku z tym mamy nadzieję, że w wielu aspektach uda się znaleźć wspólny język - zaznaczył szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz w trakcie niedzielnego briefingu prasowego.

W programie wizyty przewidziano rozmowę prezydentów Polski i Argentyny w wąskim gronie. Jej głównym tematem miał być potencjał współpracy obu krajów, w tym możliwości zacieśnienia kontaktów gospodarczych. Dzień przed spotkaniem z Mileiem Nawrocki spotkał się z przedstawicielami mniejszości polskiej.

red. AZ