Gregorczyk-Abram: jeśli policja miała zastrzeżenia, powinna wylegitymować i wezwać na komisariat

W Warszawie na Krakowskim Przedmieściu odbył się protest przeciwko decyzji sądu o dwumiesięcznym areszcie dla aktywistki Margot z kolektywu Stop Bzdurom. Policjanci zatrzymali co najmniej kilkunastu jego uczestników. - Jeżeli policja miała zastrzeżenia co do zachowania poszczególnych osób, że one wypełniają znamiona przestępstwa, powinna ich wylegitymować na miejscu i wezwać na komisariat – powiedziała mec. Sylwia Gregorczyk-Abram.

Mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram przyznała, że doszło do kilku lub kilkunastu zatrzymań. – Wielu aktywistów pisze z prośbą o pomoc, bo czują się zaniepokojeni działaniami policji – podkreśliła. Mecenas zwraca uwagę, że "zatrzymanie zawsze musi być legalne i proporcjonalne, a środek, który jest pozbawieniem wolności, to jest najdalej idący środek".

- Jeżeli policja miała zastrzeżenia, co do zachowania poszczególnych osób, że one wypełniają znamiona przestępstwa, powinna ich wylegitymować na miejscu i wezwać na komisariat. Zatrzymanie jest środkiem ostatecznym – powiedziała mec. Sylwia Gregorczyk-Abram. - Zatrzymanie celem wylegitymowania, to jest nic innego jak zatrzymanie, pozbawienie wolności na kilka czy kilkanaście godzin. W efekcie tego już wielokrotnie mieliśmy do czynienia z sytuacją, że sąd wypłacał zadośćuczynienie takim osobom nawet w wysokości czterech tysięcy złotych – dodała.