Posłanka PiS: liderzy tych protestów są ludźmi zerojedynkowymi

Zdominowany przez sędziów powołanych przez Prawo i Sprawiedliwość Trybunał Konstytucyjny orzekł w czwartek o niezgodności z polską konstytucją prawa do aborcji w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu . Orzeczenie zapadło większością głosów, zdanie odrębne złożyło dwóch sędziów. Tego samego dnia w wielu miastach Polski na ulice wyszli przeciwnicy zmian w prawie dotyczącym aborcji. Protesty były kontynuowane w piątek, sobotę i niedzielę.

Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Milczanowska, która jest jedną z wnioskodawczyń w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego, przypomniała w "Rozmowie Piaseckiego", że wniosek został złożony w 2017 roku, a ponowiony w (grudniu - red.) 2019 roku. - On nigdy nie był tajemnicą, kilka lat w Trybunale Konstytucyjnym był - powiedziała.

- Czas nigdy nie zadowalałby wszystkich. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest wydane zgodnie z prawem, tu nie ma żadnego błądzenia - uznała. Według Milczanowskiej decyzja TK "absolutnie nie jest polityczna". - To werdykt, gdzie wygrała cywilizacja życia. Wojna ideologiczna, kulturowa toczy się w naszym kraju już od wielu lat i nasila się coraz bardziej - dodała.

Przypominała tu wykrzykiwane podczas protestów wulgaryzmy i wchodzenie z protestami do kościołów. - Można protestować w innej formie - przyznała. - Przeraża mnie agresja i ten wulgaryzm. Tam nie ma dyskusji, nie ma z kim rozmawiać. Liderzy tych protestów są ludźmi zerojedynkowymi - oceniła. - Nie widzę możliwości zasiądnięcia do takiego dialogu - oświadczyła.

Milczanowska: wrócimy z pewnością do ustawy "Za życiem"

Milczanowska pytana była dalej, czy trzeba takim orzeczeniem zmuszać rodziców do urodzenia dzieci z ciężką wadą płodu i odbierać im prawo do decyzji w tej sprawie. Odpowiedziała na to, że "jest wiele miejsc wsparcia dla takich rodziców". Wymieniła tu hospicja, fundacje i okna życia.