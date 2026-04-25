Polska

Zmarł Andrzej Olechowski. Miał 78 lat

Nie żyje Andrzej Olechowski
Źródło: TVN24
Andrzej Olechowski, ekonomista, były minister finansów oraz spraw zagranicznych, zmarł w wieku 78 lat. Był jednym ze współzałożycieli Platformy Obywatelskiej.

Andrzej Olechowski urodził się 9 września 1947 roku w Krakowie. W 1973 roku ukończył studia ekonomiczne w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie jest to Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), a następnie w 1979 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych.

W latach 70. i 80. Olechowski pracował w instytucjach międzynarodowych, między innymi w Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD) w Genewie. Był również doradcą prezesa Narodowego Banku Polskiego, a później - w latach 1989-1991 - pełnił stanowisko pierwszego wiceprezesa tego banku.

Andrzej Olechowski - kariera polityczna

Następnie w latach 1991-1992 Olechowski pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. W 1992 roku objął stanowisko ministra finansów w rządzie Jana Olszewskiego, jednak jeszcze tego samego roku podał się do dymisji. Był też między innymi doradcą prezydenta Lecha Wałęsy do spraw ekonomicznych.

Olechowski w latach 1993-1995 pełnił także funkcję ministra spraw zagranicznych w rządzie Waldemara Pawlaka. Z kolei w 2000 roku jako kandydat niezależny wystartował w wyborach prezydenckich, jednak przegrał wówczas z Aleksandrem Kwaśniewskim. Już następnego roku wspólnie z Donaldem Tuskiem i Maciejem Płażyńskim założył Platformę Obywatelską - obecnie działającą jako Koalicja Obywatelska. 

Został wyróżniony między innymi Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Był również autorem wielu publikacji dotyczących handlu międzynarodowego i polityki zagranicznej.

Jeden z "trzech tenorów". Premier wspomina Andrzeja Olechowskiego

"Kompletnie nowa przestrzeń polityczna"

Olechowskiego na antenie TVN24 wspominał senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, który powiedział, że zawsze będzie kojarzył i łączył go z historią powstania ugrupowania. Na uwagę, że Olechowski odszedł później z PO, przyznał, że "on nigdy nie miał takiego partyjnego zacięcia".

- Wiele lat współpracowaliśmy później na poziomie klubów obywatelskich, debat, programów (...). Jego zaangażowanie było ogromne - ocenił Schetyna.

Wspominał też między innymi wynik wyborów prezydenckich w 2000 roku, w których startował Olechowski. - Gdy miał drugi wynik po Aleksandrze Kwaśniewskim, tak naprawdę to zbudowało wtedy kompletnie nową przestrzeń polityczną w Polsce i było przyczyną tego, że razem zaczęliśmy rozmawiać o powołaniu tego nowego projektu, który został nazwany Platformą Obywatelską - mówił senator.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Widak/NurPhoto/Getty Images

