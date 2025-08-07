Andrzej Duda zamieścił żart. "Padłem..."

W czwartek wieczorem na platformie X były prezydent Andrzej Duda udostępnił satyryczną grafikę autorstwa Andrzeja Milewskiego znanego jako Andrzej Rysuje. Odnosi się ona do polskiego przysłowia: "Zamienił stryjek siekierkę na kijek". Na rysunku widzimy początek przysłowia, ale zamiast "siekierki i kijka" jest długopis i kij bejsbolowy.
Grafika została opublikowana 6 sierpnia, w dniu zaprzysiężenia na prezydenta Karola Nawrockiego - wtedy też dobiegła końca dziesięcioletnia prezydentura Dudy.
Dudę najwyraźniej rozbawił rysunkowy żart. "Padłem..." - skomentowała była głowa państwa.
Autorka/Autor: kgr/lulu
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak/PAP