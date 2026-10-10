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Alert RCB odwołany. "Brak zagrożenia"

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Polski myśliwiec F-16 (zdjęcie ilustracyjne)
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: mjr R.Siemaszko/MON
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W związku z atakami Rosji na zachodnią Ukrainę mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego dostali alert o zagrożeniu atakiem z powietrza. Po nieco ponad godzinie RCB odwołało alert. 

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa alert o zagrożeniu do odbiorców na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego rozesłało krótko po godzinie 18.30. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w tym samym czasie, że w związku z atakami Rosji na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.

Po godzinie 19.40 alert został odwołany. "UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - powiadomiono.

"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmiał wcześniejszy komunikat.

W województwie lubelskim otrzymali go odbiorcy w powiatach: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.

W województwie podkarpackim otrzymali go natomiast odbiorcy w powiatach: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.

Również Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informowało, że w związku z uderzeniami Rosji na zachodnie terytorium Ukrainy, "prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej". Podkreślono, że działania miały charakter prewencyjny i "były ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podała w serwisie X, że lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły operacje lotnicze. Po godzinie 18.40 informowano, że "w związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego" czasowo wstrzymały one operacje lotnicze".

To drugi alert RCB, jaki mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali w sobotę. Poprzedni został wysłany tuż po połnocy i odwołany przed godziną 7.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje między innymi na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, urzędów i instytucji centralnych.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Alert RCBWojewództwo lubelskiewojewództwo podkarpackie
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