Alert RCB odwołany. "Brak zagrożenia na terenie Polski"
We wtorek o godzinie 5.23 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert o treści: "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów."
W województwie lubelskim alert RCB otrzymali odbiorcy w powiatach: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.
O godzinie 6.38 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert. "Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski".
Zamknięta przestrzeń powietrzna nad lotniskami
"Przestrzeń nad lotniskami Lublin i Rzeszów zamknięta z uwagi na działania lotnictwa wojskowego" - poinformowała o 5.50 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.
W kolejnym komunikacie o godzinie 6.18 poinformowano o otwarciu przestrzeni powietrznej nad portem lotniczym w Rzeszowie.
O godzinie 6.31 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała, że wznowiono operacje lotnicze również na lotnisku w Lublinie.
Wcześniej alert ogłoszono przed godziną 23 w poniedziałek. Został wysłany do odbiorców w województwach lubelskim i podkarpackim. Krótko po północy go odwołano.
Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje między innymi na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, urzędów i instytucji centralnych.