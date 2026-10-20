Polska Alert RCB odwołany. "Brak zagrożenia na terenie Polski" Oprac. Aleksandra Sapeta |

Dariusz Krzysztofik: alerty mają określony cel Źródło wideo: tvn24.pl Źródło zdj. gł.: mjr R.Siemaszko/MON

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We wtorek o godzinie 5.23 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert o treści: "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów."

W województwie lubelskim alert RCB otrzymali odbiorcy w powiatach: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów."



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. lubelskiego. pic.twitter.com/MhhPVf73mr — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 20, 2026 Rozwiń

O godzinie 6.38 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert. "Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski".

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. lubelskiego. pic.twitter.com/uAPli9pL3g — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 20, 2026 Rozwiń

Zamknięta przestrzeń powietrzna nad lotniskami

"Przestrzeń nad lotniskami Lublin i Rzeszów zamknięta z uwagi na działania lotnictwa wojskowego" - poinformowała o 5.50 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Przestrzeń nad lotniskami Lublin i Rzeszów zamknięta z uwagi na działania lotnictwa wojskowego — PANSA (@PANSA_PL) October 20, 2026 Rozwiń

W kolejnym komunikacie o godzinie 6.18 poinformowano o otwarciu przestrzeni powietrznej nad portem lotniczym w Rzeszowie.

Przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Rzeszowie została otwarta — PANSA (@PANSA_PL) October 20, 2026 Rozwiń

O godzinie 6.31 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała, że wznowiono operacje lotnicze również na lotnisku w Lublinie.

Lotnisko w Lublinie wznowiło operacje lotnicze — PANSA (@PANSA_PL) October 20, 2026 Rozwiń

Wcześniej alert ogłoszono przed godziną 23 w poniedziałek. Został wysłany do odbiorców w województwach lubelskim i podkarpackim. Krótko po północy go odwołano.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje między innymi na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, urzędów i instytucji centralnych.