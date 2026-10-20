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Łódź

Głośne "uwaga" i wybuch. Kominy łamały się jak zapałki. Nagranie

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Trwa burzenie kominów po byłej elektrociepłowni w Łodzi
Burzenie kominów po byłej elektrociepłowni w Łodzi
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Niespełna pół godziny trwało wyburzenie trzech kominów po dawnej elektrociepłowni EC-2 przy ulicy Wróblewskiego w Łodzi. Na nagraniach słychać głośne wybuchy, po których kominy łamały się jak zapałki i upadały na ziemię. Ze względów bezpieczeństwa, służby ewakuowały mieszkańców pobliskiej kamienicy przy ulicy Różanej 4.

Trzy kominy po dawnej elektrociepłowni EC-2 przy ulicy Wróblewskiego były widoczne z wielu oddalonych o kilka kilometrów obszarów Łodzi. Wpisały się w krajobraz miasta. Ze względu na ich stan techniczny, postanowiono je jednak wyburzyć. Cała akcja rozpoczęła się około godziny 10. Wtedy runął pierwszy z kominów, kilka minut później jego los podzielił drugi, 20 minut później runął trzeci z obiektów.

Zgromadzeni na miejscu mieszkańcy trzykrotnie usłyszeli głośne: "Uwaga!!", po tych słowach doszło do eksplozji słyszanej w wielu miejscach Łodzi.

Trwa burzenie kominów po byłej elektrociepłowni w Łodzi
Trwa burzenie kominów po byłej elektrociepłowni w Łodzi
Źródło zdjęcia: TVN24
Drugi z kominów runął chwilę później
Drugi z kominów runął chwilę później
Źródło zdjęcia: TVN24
Moment upadku trzeciego komina po byłej elektrociepłowni Ec2 w Łodzi
Moment upadku trzeciego komina po byłej elektrociepłowni Ec2 w Łodzi
Źródło zdjęcia: TVN24

Wyburzenie zmieni krajobraz tej części Łodzi

Dawna Elektrociepłownia EC-2 przy ulicy Wróblewskiego 26 była ważnym elementem przemysłowej infrastruktury miasta. Budowę kompleksu rozpoczęto w czerwcu 1954 roku według projektu inż. Mariusza Sowińskiego. Pierwszy kocioł i turbina zostały uruchomione w 1957 roku, a całą inwestycję ukończono w 1961 roku. Wysokie kominy – mierzące 120 i 160 metrów – są dziś pozostałością po tej przemysłowej historii. Ich wyburzenie zmieni krajobraz tej części Łodzi i zamknie kolejny rozdział w historii dawnego kompleksu energetycznego.

Wyburzą trzy kominy po elektrociepłowni w Łodzi
Wyburzą trzy kominy po elektrociepłowni w Łodzi
Źródło zdjęcia: Piotr Borowski TVN24
Wyburzą trzy kominy po elektrociepłowni w Łodzi
Wyburzą trzy kominy po elektrociepłowni w Łodzi
Źródło zdjęcia: Piotr Borowski TVN24

W miejscu po wyburzonych kominach ma powstać osiedle mieszkaniowe.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
ŁódźŁódzkiewojewództwo łódzkiekominyelektrociepłowniawyburzanie kominów
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