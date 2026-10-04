Polska Alert RCB o ataku na terenie Ukrainy odwołany Oprac. Filip Czerwiński |

Alert RCB dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny (4 października 2026 roku) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: mjr R.Siemaszko/MON

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

O godzinie 15.26 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało wpis w serwisie X o alercie, który został rozesłany do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Około pół godziny później alarm został odwołany.

"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmiał pierwszy komunikat.

"UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - poinformowano w drugim.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



"UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski"



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. lubelskiego i podkarpackiego.

————

W związku z zagrożeniem z powietrza na terytorium Ukrainy uruchomiliśmy Alert RCB i… pic.twitter.com/qOcoaf1FRq — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 4, 2026 Rozwiń

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Działa na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, urzędów i instytucji centralnych, a także służb takich jak policja, straż pożarna i Straż Graniczna.