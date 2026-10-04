Alert RCB o ataku na terenie Ukrainy odwołany
O godzinie 15.26 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało wpis w serwisie X o alercie, który został rozesłany do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Około pół godziny później alarm został odwołany.
"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmiał pierwszy komunikat.
"UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - poinformowano w drugim.
Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Działa na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, urzędów i instytucji centralnych, a także służb takich jak policja, straż pożarna i Straż Graniczna.