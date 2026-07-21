Ćwiczenia systemu alarmowania. W Polsce zawyją syreny
We wtorek w godzinach 7-19 na terenie całego kraju będą uruchamiane syreny alarmowe - poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB). To testy procedur i sprawności systemu w ramach planowych ćwiczeń pod kryptonimem "ALARM-2026".
"Nie trzeba się ewakuować ani podejmować żadnych innych działań" - podkreśliło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń należy zachować spokój - dodano.
Jak brzmi ogłoszenie i odwołanie alarmu?
Ogłoszenie alarmu dla ludności cywilnej może odbywać się przy pomocy sygnału dźwiękowego - modulowanego dźwięku syreny przez 3 minuty, zapowiedzi słownej - trzykrotnie powtarzanego komunikatu "Uwaga! Ogłaszam alarm…", lub żółtego trójkąta - może być na czas obowiązywania alarmu umieszczany w miejscach publicznych, na pojazdach służb, wyświetlany w mediach.
Odwołanie alarmu odbywa się poprzez: ciągły dźwięk syreny przez 3 minuty, zapowiedź słowna - trzykrotnie powtarzany komunikat "Uwaga! Odwołuję alarm…".