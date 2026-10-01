Prokuratura Okręgowa w Warszawie ogłosiła dziś zarzuty Jarosławowi Sz., byłemu wykładowcy Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Miał dopuścić się molestowania studentek AWS. Śledczy zarzucają mu m.in. gwałt. O tym, jak wykładowca miał traktować studentki, młode kobiety opowiedziały TVN24+ ponad rok temu.Artykuł dostępny w subskrypcji
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O postawieniu zarzutów Jarosławowi Sz. poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr A. Skiba.
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