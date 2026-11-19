Polska Afera Zondacrypto. Trzy osoby aresztowane Oprac. Kamila Grenczyn |

Prokuratura postawiła zarzuty kolejnym trzem osobom w sprawie Zondacrypto Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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W czwartek Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa uwzględnił wnioski prokuratora i zastosował tymczasowy areszt na trzy miesiące wobec Aleksandry G., Eweliny W. i Jacka R., którzy są podejrzani w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zondacrypto. Wcześniej dowiedział się o tym dziennikarz tvn24.pl Robert Zieliński.

O decyzji warszawskiego sądu poinformowała Prokuratura Krajowa. "Tym samym sąd uznał, że zachodzi duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych zarzucanych im przestępstw oraz istnieje potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania" - zaznaczono.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie uwzględnił dziś wnioski prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec Aleksandry G., Eweliny W. i Jacka R. – podejrzanych w śledztwie dotyczącym ZondaCrypto.



Tym samym sąd uznał, że zachodzi duże prawdopodobieństwo… https://t.co/P8IPMg8XSx — Prokuratura (@PK_GOV_PL) November 19, 2026 Rozwiń

Afera Zondacrypto. Prokuratura postawiła zarzuty trzem osobom

Prokuratura przekazała, że sąd zastrzegł możliwość zmiany tymczasowego aresztowania na poręczenie majątkowe. Może do tego dojść w przypadku wpłacenia przez każdego z podejrzanych kwoty miliona złotych w terminie siedmiu dni.

Dzień wcześniej trzy osoby, wobec których zastosowano tymczasowy areszt, usłyszały zarzuty w sprawie Zondacrypto. Jak wyjaśniono w komunikacie prokuratury, Jacek R. to udziałowiec spółki BitBay oraz szef Działu Infrastruktury, odpowiedzialny za utrzymanie i obsługę systemów informatycznych giełdy. Ewelina W. to z kolei dyrektor Działu Finansów spółek prowadzących giełdę kryptowalutową, a Aleksandra G. to adwokat wykonująca obowiązki zawodowe w Dziale Prawnym grupy kapitałowej BB Trade Estonia OÜ, będącej operatorem giełdy Zondacrypto.

Rzeczniczka Prokuratury Krajowej prokuratorka Anna Adamiak poinformowała wtedy, że osoby nie przyznały się do zarzucanych im czynów, ale złożyły wyjaśnienia.

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