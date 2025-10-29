Afera z działką pod CPK. Co wiemy do tej pory i znaki zapytania

Tusk: pełnomocnik rządu Horała dostał pismo od ówczesnego prezesa CPK, że dzieje się skandal Źródło: TVN24

Działka dla CPK sprzedana w ostatnich dniach rządów PiS

Wirtualna Polska ujawniła w poniedziałek, że w 2023 roku, niedługo przed oddaniem władzy przez PiS, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało zgodę na sprzedaż wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi działki o powierzchni 160 ha w miejscowości Zabłotnia, przez którą m.in. ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK. WP napisała, że w 2023 roku, ale jeszcze przed transakcją sprzedaży, firmę dwukrotnie odwiedzał ówczesny minister rolnictwa Robert Telus.