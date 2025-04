Kolejne zarzuty w aferze wizowej. Dostali je byli dyrektorzy w MSZ

Marian Banaś o aferze wizowej: pracujemy nad przygotowaniem zawiadomienia do prokuratury (wypowiedź z września 2024 roku) Źródło: TVN24

Prokuratura Krajowa przedstawiła zarzuty dwóm kolejnym podejrzanym w śledztwie dotyczącym afery wizowej. To Marcin J. i Beata B., byli dyrektorzy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Zdaniem śledczych przekroczyli swoje uprawnienia, wywierając naciski w sprawie procedur wizowych.

Kluczowe fakty: Byli dyrektorzy w MSZ usłyszeli zarzuty i nie przyznali się do popełnianych czynów. Łącznie postawiono zarzuty już 11 osobom.

Wobec Marcina J. i Beaty B. zastosowano środki zapobiegawcze.

Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak nazwał aferę wizową "drobną sprawą"

"W ramach prowadzonego przez Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej śledztwa dotyczącego tzw. afery wizowej, w dniach 4 i 7 kwietnia 2025 r. prokurator przedstawił zarzuty dwóm kolejnym podejrzanym: Marcinowi J. (byłemu Dyrektorowi Departamentu Konsularnego MSZ) oraz Beacie B. (Zastępcy Dyrektora ww. Departamentu)" - czytamy w komunikacie prokuratury.

Prokuratura zarzuca podejrzanym, że od lutego 2022 roku do maja 2023 roku w Warszawie przekroczyli swoje uprawnienia. Chodziło o "wywieranie w sposób niezgodny z prawem nacisków na czynności w sprawach wizowych wykonywane przez konsulów" oraz "podejmowanie nieuzasadnionych interwencji dotyczących przyspieszenia procedur wizowych w zakresie cudzoziemców, a nadto poprzez naruszenie obowiązujących w MSZ procedur związanych z rejestracją i obiegiem dokumentów".

Śledczy dodali, że takim zachowaniem urzędnicy "działali na szkodę interesu publicznego, polegającego na prawidłowym funkcjonowaniu organów państwa, a także poprzez spowodowanie zagrożenia nielegalną migracją (art. 231 § 2 Kk)".

§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. art. 231 Kodeksu karnego

Prokuratura poinformowała, że Marcin J. i Beata B. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych przestępstw. "Marcin J. złożył obszerne wyjaśnienia na okoliczności wynikające z zarzutu. Beata B. skorzystała z prawa do odmowy składania wyjaśnień" - przekazano.

Prokurator zastosował wobec Marcina J. oraz Beaty B. środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie po 40 tysięcy złotych, a także zakazu kontaktowania się z osobami wskazanymi w postanowieniu.

Śledztwo w sprawie afery wizowej

Prokuratura przypomina, że śledztwo w sprawie afery wizowej wszczęto 7 marca 2023 roku na podstawie materiałów nadesłanych z Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

"W oparciu o dotychczas zgromadzony materiał dowodowy, w tym zeznania kilkudziesięciu świadków, obszerną dokumentację i dane z elektronicznych nośników, zarzuty popełnienia łącznie 27 przestępstw przedstawiono 11 osobom" - czytamy. Chodzi tu o troje urzędników MSZ oraz osiem osób, które powoływały się na wpływy w MSZ.

Działania komisji śledczej

Na początku grudnia 2024 roku komisja śledcza zajmująca się aferą wizową przyjęła raport końcowy ze swoich prac. Stwierdzono w nim między innymi, że Polska była wykorzystywana w procedurze "visa shopping", polegającej na wyszukiwaniu najłatwiejszych sposobów dotarcia do państw strefy Schengen. "Brak strategii migracyjnej, wydawanie przez wysokich urzędników MSZ poleceń ograniczających rolę konsulów, wsparcie dla konkretnych firm i osób ubiegających się o wizy, stosowanie pozaprawnych 'szybkich ścieżek' stały się codzienną praktyką" - oceniono. Posłowie PiS zgłosili do raportu zdanie odrębne - liczące ponad 30 stron ich stanowisko podsumowujące prace komisji. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak mówił, że sprawa nieprawidłowości dotyczących wiz była wykryta jeszcze za rządów PiS i "to była sprawa drobna". "Z tego próbowano zrobić aferę, ale dziś są to odgrzewane kotlety" - ocenił.