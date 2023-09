Radosław Sikorski, europoseł PO, a w przeszłości między innymi szef polskiej dyplomacji, odniósł się w "Kropce nad i" w TVN24 do afery wizowej. - PiS zdecydował, że Polska staje się krajem wieloetnicznym, że zapraszamy największą ilość imigrantów spoza Europy w naszej tysiącletniej historii - powiedział. Ocenił, że "to jest największy i najtrwalszy aspekt afery wizowej".

Śledztwa w sprawie nieprawidłowości przy składaniu wniosków o wydawanie wiz prowadzą Prokuratura Krajowa i Centralne Biuro Antykorupcyjne. Opozycja mówi o korupcji i twierdzi, że podejrzenia budzą setki tysięcy wydanych dokumentów, czyli znacznie więcej, niż ocenia prokuratura.

Sikorski wskazuje na "największy i najtrwalszy aspekt afery wizowej"

Do sprawy odniósł się w "Kropce nad i" w TVN24 Radosław Sikorski, europoseł PO, a w przeszłości między innymi szef polskiej dyplomacji.

Stwierdził, że "afera wizowa polega na trzech elementach". - Po pierwsze, na przyznawaniu ludziom, którzy wiz nie powinni dostać albo po uważaniu, albo nawet za pieniądze. Po drugie, na kupowaniu miejsc w kolejkach po wizy w polskich konsulatach. Ale po trzecie i najważniejsze, to to, że rząd PiS-u otworzył szeroko drzwi do masowej imigracji do Polski z Azji i Afryki, nie konsultując tego z Sejmem, nie przeprowadzając narodowej dyskusji, nawet nie publikując strategii migracyjnej - powiedział Sikorski.

- Teraz robią referendum w sprawie, o której zdecydowali już wiele lat temu i która już ma swoje konsekwencje, które widzimy na ulicach polskich miast - kontynuował europoseł.

Zdaniem Sikorskiego "PiS zdecydował, że Polska staje się krajem wieloetnicznym, że zapraszamy największą ilość imigrantów spoza Europy w naszej tysiącletniej historii. I teraz w tej sprawie chce referendum robić. To jest największy i najtrwalszy aspekt afery wizowej - ocenił.

Sikorski: najbardziej uderzająca jest PiS-owska hipokryzja

Sikorski stwierdził, że "najbardziej uderzająca jest ta PiS-owska hipokryzja, bo oni prezentowali, tak jak nacjonaliści w innych europejskich krajach, filozofię, która była spójna, to znaczy 'więcej dzieci, mniej migrantów''". - A zrobili dokładnie odwrotnie. Najmniej dzieci w Polsce, najmniej urodzin od drugiej wojny światowej i najwięcej migrantów w naszej historii. I to jest po prostu obłuda w czystej postaci - dodał. - Rozumiem, że w sprawach migracji, które są trudne, jest potrzebna nierasistowska dyskusja o tym, ilu chcemy migrantów, ilu potrzebujemy, z jakich krajów, z jakich kręgów kulturowych, w jakich zawodach, co zrobić, żeby to byli ludzie sprawdzeni, co zrobić, żeby się tu zaaklimatyzowali, żeby stali się wartościowymi osiedleńcami, czy może nawet w przyszłości obywatelami. To jest dyskusja, która jest nam potrzebna. Tylko że PiS już ich wpuścił i oni już nie wyjadą - powiedział.

Sikorski o słowach premiera: Putin mógł wziąć te słowa za zachętę

Europoseł odniósł się też do wypowiedzi Mateusza Morawieckiego w sprawie Ukrainy.

Szef rządu stwierdził w rozmowie z Moniką Olejnik, że Polska już nie przekazuje uzbrojenia na Ukrainę. - My teraz sami się zbroimy w najnowocześniejszą broń - przekazał. - Doskonale wiemy, że Ukraina broni się przed bestialskim atakiem rosyjskim. Nie będziemy narażali jej bezpieczeństwa. Nasz hub w Rzeszowie, w porozumieniu z Amerykanami i z NATO, cały czas pełni taką samą rolę - zapewnił premier.

- Wszyscy uważali, że Polska i Ukraina są najbliższymi sojusznikami, a tu nagle takie oświadczenie, które wpisuje się w zupełnie nieoczekiwane. Rozumiem, że rzecznik rządu próbuje to jakoś tłumaczyć, ale szkoda już się stała. I to nie tylko w relacjach polsko-ukraińskich czy polsko-sojuszniczych.

Sikorski o słowach premiera w sprawie Ukrainy: Putin mógł wziąć te słowa za zachętę TVN24

Zdaniem Sikorskiego "najgorsze, co się stało, to to, że Putin mógł wziąć te słowa za zachętę, że determinacja Zachodu słabnie, wobec tego trzeba walczyć jeszcze parę miesięcy i może się uda wygrać".

- Polska i Ukraina powinna trzymać sztamę przeciwko Putinowi. Putin jest wrogiem, a nie Ukraina - podkreślił.

- To, że musimy się zbroić, to oczywiste, (...). Trzeba uruchomić linie produkcyjne, trzeba dać firmom kontrakty, trzeba płacić za gotowość do produkcji sprzętu, ale mimo wszystko nie wolno takich rzeczy mówić publicznie, bo to słyszy cały świat, a przede wszystkim słyszy to Putin - zwracał uwagę Radosław Sikorski.

Radosław Sikorski w "Kropce nad i" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mjz / prpb

Źródło: TVN24