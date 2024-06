Budka: patologiczna sytuacja została zaprojektowana już w 2016 roku

- Najgorsze w tej sytuacji jest to, że ci ludzie znajdują się nadal w polityce. Dzięki Jarosławowi Kaczyńskiemu . On był tak szachowany przez Ziobrę, że wziął tych ludzi na swoje listy. I niektórzy kandydują dzisiaj do europarlamentu. Dzisiaj nadal prowadzą aktywne polityczne życie - mówił polityk KO.

Schreiber: to sprawa jeszcze całkowicie niewyjaśniona

Łukasz Schreiber stwierdził, że zarzuty dotyczące wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości to "sprawa jeszcze całkowicie niewyjaśniona". - Są trzy sprawy tutaj. Pierwsza, to jest kwestia pomocy, która trafiła do poszkodowanych. I to jest bezsprzeczne.(...) 509 milionów (złotych - red.), to mówię o kwocie, która trafiła do poszkodowanych. Sprawa druga, to są środki przekazywane na przykład OSP czy szpitalom. To jest tam z 300 milionów. I sprawa trzecia dotyczy być może tych iluś przypadków, które wskazuje prokuratura, które trzeba wyjaśnić i zbadać - dodał.